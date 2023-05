Ein Token Supply von 100 Milliarden, der sich jedes Jahr um fünf Milliarden erhöht, “Comic Sans” als offizieller Font, das Antlitz des berühmten Shiba Inus “Doge”, der zu seinen Hochzeiten das berühmteste Meme im Internet war, und ein Entwicklerteam, das offenkundig nichts von Krypto hielt: Mit der 2013 geschaffenen ersten Meme-Kryptowährung Dogecoin haben dessen Erfinder den Krypto-Space aufs Korn genommen. Doch dieser als Witz geplante erste Memecoin war so erfolgreich, dass er sich gar in der Top Ten der wertvollsten Kryptowährungen festsetzen konnte. Dank eines beliebten TikTok-Trends war selbst die 1-US-Dollar-Marke zum Greifen nah.

Doch längst ist Dogecoin nicht mehr der einzige Memecoin im Krypto-Space. Viele weitere Hunde-Token haben in den vergangenen Jahren versucht, an dessen Erfolg anzuknüpfen, unter ihnen Shiba Inu, Floki und auch BabyDoge. Wer jetzt denkt, Memecoins gibt es nur vierpfotig, der irrt: Mittlerweile wird das gesamte Spektrum der Tierwelt abgebildet. Seit neuestem mit dabei: Pepe, der Frosch.

Pepe ist natürlich nicht irgendein Frosch, muss das Antlitz des eher stümperhaft gezeichneten Amphibie doch seit Jahren als Identifikationsmerkmal der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung herhalten. Nun ist Pepe jedoch auch das Kürzel eines Memecoins, der in den vergangenen Wochen einen enormen Erfolg feiern konnte. Doch wie schlägt sich der junge umstrittene Token im Vergleich zum großen Vorbild, Dogecoin? Und wie verlief der Weg in Richtung der magischen Grenze von einer Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung?

Dogecoin vs. Pepe: Ausdauer statt Sprint

Dogecoin (DOGE) erreichte bereits Ende 2017 erstmals eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar. Quelle: Coingecko

Zum ersten Mal erreichte Dogecoin den Meilenstein einer Milliarde US-Dollar Ende 2017 – vier Jahre nach dem Start der Blockchain. Binnen weniger Tage stieg der Kurs dann auf knapp unter zwei Milliarden US-Dollar an, bevor sie kurz darauf unter den Grenzwert fiel, den DOGE auch erst im Januar 2021 wieder durchbrechen konnte. Der Zeitpunkt markierte den Beginn einer Bullenrallye, die im am 8. Mai 2021 ihren Höhepunkt erreichte – die Marktkapitalisierung von Dogecoin betrug an dem Tag knapp 89 Milliarden US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt dieser Wert zwar mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Milliarden US-Dollar in weiter Ferne, die 1-Milliarde-Grenze jedoch hat Dogecoin seit Januar 2021 nicht mehr unterschritten.

Am 5. Mair durchbrach Pepe die 1-Milliarde-US-Dollar-Grenze. Quelle: Coingecko

Pepe, der wohl von den ausgetretenen Pfaden seiner Vorgänger im Memecoin-Space profitiert, gelang der Anstieg über die Marktkapitalisierungs-Grenze von einer Milliarde US-Dollar deutlich schneller: Nur drei Wochen nach dem Start der Blockchain war der Meilenstein erreicht. Das explosionsartige Wachstum verhalf so manchem Investoren zu enormem Reichtum. Die 2-Milliarden-US-Dollar-Grenze stellte dann jedoch ein unüberwindbares Hindernis dar und auf den rasanten Anstieg folgte rasch der Weg nach unten. So beträgt die Marktkapitalisierung des Memecoins zur Zeit des Schreibens 521 Millionen US-Dollar.

Und dennoch: Legt man die Charts von Dogecoin und Pepe ab dem Zeitpunkt der ersten Überschreitung der 1-Milliarde-US-Dollar-Grenze übereinander, so entdeckt man Parallelen. Auch Dogecoin rutschte nach dessen erstem Erklimmen unter die Grenze ab, verharrte dort immerhin drei Jahre, bevor es noch einmal (so richtig) losging. Ob Pepe ein ähnliches Schicksal blüht und besonders geduldige Investoren belohnt werden, bleibt abzuwarten. Zumal der Memecoin wegen des Hasssymbols, dessen er sich bedient, auch von Krypto-Börsen immer mehr ins Visier genommen wird.