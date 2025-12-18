App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs86,664.00 $-0.81%
Ethereum-Kurs2,839.55 $-3.91%
XRP-Kurs1.87 $-3.04%
BNB-Kurs845.66 $-2.56%
Solana-Kurs123.73 $-4.01%
TRON-Kurs0.279284 $-0.35%
Dogecoin-Kurs0.126358 $-4.13%
Cardano-Kurs0.367898 $-4.24%
Zcash-Kurs381.44 $-4.13%
Hyperliquid-Kurs24.33 $-7.80%
Chainlink-Kurs12.26 $-4.59%
Bargeld, Programmierbarkeit, Datenschutz 

Digitaler Euro: EU diskutiert über Gesetzentwurf – das steht drin

Der digitale Euro soll Europa unabhängiger von US-Tech-Riesen machen. Auf 85 Seiten beschreibt die EU, wie die CBDC aussehen soll.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs86,664.00 $-0.81 %
Bitcoin kaufen
Eine blonde Frau schaut auf eine Frau mit grauen Haaren.

Beitragsbild: picture alliance

 | Kommissionspräsidentin von der Leyen und EZB-Präsidentin Lagarde setzen große Hoffnungen in den digitalen Euro

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was konkret in dem Gesetzesentwurf steht
  • Welche Sorgen die EU den Bürgern nehmen will
  • Wo noch Klärungsbedarf besteht

2029 will die Europäische Zentralbank den digitalen Euro einführen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren, unter anderem auch in Brüssel und Straßburg. Hier griff das EU-Parlament vor kurzem den Gesetzesentwurf der Kommission auf. Gemeinsam will man für Klarheit bei verschiedenen Reizthemen wie Bargeld, Programmierbarkeit und Datenschutz sorgen. BTC-ECHO liegt ein Dokument aus dem Parlament vor. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine silberne Ethereum-Münze mit dem Ethereum-Logo und dem eingravierten Wort "Ethereum" ruht auf einer strukturierten rotbraunen Holzoberfläche.
KursanalyseEthereum: Warum dem Altcoin neue Verlaufstiefs drohen könnten
Eine Bitcoin-Münze hängt an einem Weihnachtsbaum
Bitcoin aktuellBitcoin-Prognose: So wahrscheinlich ist eine BTC-Weihnachtsrallye
Michael Saylor
Strategiewechsel unter der LupeVorzugsaktien statt Wandelanleihen: Mutiert Bitcoin-Gigant Strategy zum Schneeballsystem?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Canton
0.077385 $
8.65%
Provenance Blockchain
0.031008 $
4.98%
Midnight
0.062134 $
1.37%
Pi Network
0.206337 $
1.13%
MemeCore
1.67 $
1.10%
WhiteBIT Coin
58.19 $
0.83%
Bitcoin Cash
553.13 $
0.68%
Tether Gold
4,341.72 $
0.36%
Monero
425.99 $
0.32%
PAX Gold
4,341.33 $
0.30%
LEO Token
7.28 $
-20.47%
Pump.fun
0.002044 $
-11.56%
Bittensor
234.07 $
-9.54%
Aster
0.712063 $
-9.38%
Hyperliquid
24.33 $
-7.80%
Arbitrum
0.184242 $
-7.25%
Kaspa
0.041891 $
-6.53%
Ondo
0.390827 $
-6.31%
Mantle
1.19 $
-6.05%
Aptos
1.49 $
-5.79%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren