Der Kryptomarkt gilt als Spielplatz für illegale Pump and Dumps. Ein Report von Chainalysis zeigt: So verbreitet ist das Phänomen bei Ethereum.

Die Hälfte sind Pump & Dumps? So manipuliert ist der Ethereum-Markt

Die Hälfte sind Pump & Dumps? So manipuliert ist der Ethereum-Markt

So schützt ihr euch

Dem Krypto-Markt hängt der Ruf nach, stark manipuliert zu sein. Das war der Einwand, den die Finanzaufsicht SEC gegen den nun zugelassenen Bitcoin-ETFs hatte. Und auch Teil der Klage gegen die größte Kryptobörse der Welt, Binance. Was ist dran an den Vorwürfen? Datenanalyse-Gigant Chainalysis geht in einem Kapitel seines Crime Reports 2024, den BTC-ECHO vorab zur Verfügung gestellt bekommen hat, der Frage nach Marktmanipulation bei der zweitgrößten Blockchain der Welt auf den Grund: Ethereum.

In diesem Artikel erfahrt ihr:

wie Pump & Dumps funktionieren

wie man Ethereum Token als Pump & Dump Scams erkennt und wie man sich vor ihnen schützt

warum ein Viertel aller neuen ETH-Token manipuliert zu sein scheint

So funktionieren Pump & Dumps