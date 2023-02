Da unser gesamtes Leben immer digitaler wird, scheint es nur logisch, dass auch unser Geld nachzieht. Vorgeprescht sind bereits China, Nigeria und Jamaika. Im Gespräch ist deshalb auch in Europa ein digitales Zentralbankgeld (CBDC). Diese monetäre Umwälzung birgt allerdings nicht nur Vorteile, sondern auch jede Menge Risiken. Deshalb wird dieses Thema sehr kontrovers diskutiert.

Bargeld vs. CBDCs – die Vor- und Nachteile

Kritiker von CBDCs befürchten Missbrauch durch Regierungen. So bezeichnete der prominente Whistleblower Edward Snowden CBDCs als “Perversion einer Kryptowährung” und als eine “krypto-faschistische Währung”. In der Tat stehen den Emittenten von CBDCs, also den Zentralbanken, eine Menge Steuerungs-, Sanktions- und Kontrollmechanismen zur Verfügung.

Doch es gibt auch Vorteile. So ist digitales Geld deutlich kostengünstiger und ressourcenschonender als physisches. Es entfallen Herstellung, Lagerung und Transport. Außerdem kann es nicht per Taschendiebstahl geklaut werden. Befürworter bringen ebenfalls die Möglichkeiten von Geldwäsche- und Kriminalitätsbekämpfung ins Spiel. Hier lassen sich zwar Effekte erzielen, doch finden starke Ausweichreaktionen der Kriminellen statt. So sind im weitestgehend bargeldlosen Schweden zwar Überfälle auf Banken und Geldtransporter zurückgegangen, dafür ist ein deutlicher Anstieg bei Kartenbetrugsdelikten zu beobachten.

Auch die Eindämmung von Schattenwirtschaft wird laut einer Studie der Deutschen Bank kaum reduziert: “Diese […] Ergebnisse zeigen, dass Bargeld kaum der Auslöser für schattenwirtschaftliche Aktivitäten sein kann. […] Die Abschaffung von Bargeld würde die Schattenwirtschaft nicht beseitigen, aber die Kosten für illegale Zahlungen erhöhen. So könnte die Größe der Schattenwirtschaft um geschätzt 2-3 Prozent verringert werden.” Auch Terrorismus würde von einer Bargeldabschaffung nicht wesentlich behindert werden. Die internationale Kriminalität (Drogen, Produktpiraterie) hätte zwar mit Gewinneinbußen zu rechnen, würde aber nicht entscheidend eingeschränkt werden.

Die Vorteile von Bargeld liegen bei seiner Zensurresistenz und der Anonymität, die es gewährt. Die Nutzung kann nicht verhindert werden. Welche Güter, Waren oder Dienstleistungen jemand erworben hat, bleibt Privatsache.

BTC-ECHO Chefredakteur Sven Wagenknecht hat sich in seinem aktuellen Buch “Geld – Die nächsten 10 Jahre” mit dem Thema der CBDCs intensiv auseinandergesetzt. Darin wird erklärt, “warum der digitale Euro unser Leben zwar bequemer, aber unfreier macht” und “warum sich der Machtkampf zwischen den USA und China an der Geldinfrastruktur entscheidet”. Seine Einschätzung lautet:

Alles wird digital, auch unser Geld. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es daher einen digitalen Euro. Gleichzeitig müssen wir alles daransetzen, dass es nicht zu Überwachungsszenarien wie in China kommt. Sven Wagenknecht, BTC-ECHO Chefredakteur

Was haltet ihr von einem digitalen Euro?

Um eure Ansichten zu einem digitalen Euro als CBDC zu erfassen, haben wir euch auf Instagram, Telegram, LinkedIn, Twitter und YouTube vom 08. bis 09.02.2023 abstimmen lassen. Es wurden kanalübergreifend 1.287 Stimmen abgegeben.



Die Frage lautete:

Was haltet ihr von einem digitalen Euro?

A: Nichts, zu gefährlich (wegen Überwachung und Kontrolle)

B: Gut gegen Geldwäsche etc.

C: Brauchen wir, um mit dem E-Yuan mitzuhalten

D: Interessiert mich nicht

Und ihr habt klar entschieden: 66,5 Prozent lehnen einen digitalen Euro wegen Sicherheitsbedenken ab. 7,8 Prozent befürworten ihn zur Geldwäschebekämpfung. 12 Prozent meinen, wir brauchen ihn, um mit dem E-Yuan mithalten zu können und 13,7 Prozent interessiert dieses Thema nicht.

Ergebnis der Umfrage

Eure Meinung ist damit eindeutig. Wir verfolgen die Entwicklung weiterhin und halten euch natürlich auf unserer Website, in unserer App und auf den Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden.

