In diesem Artikel erfährst du: Welche verschiedenen Kategorien von DePIN-Netzwerken es gibt

Inwiefern sich die unterschiedlichen DePIN-Projekte unterscheiden

Welches Potenzial die neuen Geschäftsmodelle besitzen

Ein Konzept, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und viel Entwicklungspotenzial zeigt, ist DePIN. DePIN steht für dezentrale physische Infrastruktur und erweitert die Prinzipien des dezentralisierten Internets wie Blockchain, Kryptowährungen und Smart Contracts auf die physische Welt. Um dies zu erreichen, wird die derzeit oft an einem Ort konzentrierte Infrastruktur aufgeteilt und dezentralisiert. Dies funktioniert, indem Token-Belohnungen verwendet werden, um eine große Anzahl von Individuen dazu zu motivieren, physische Geräte zu erwerben und sich einem globalen Netzwerk anzuschließen. Die Kryptoforschungsfirma Messari schätzt das Gesamtmarktpotenzial von DePIN auf 2,2 Trillionen US-Dollar. Die Anwendungsmöglichkeiten für dezentrale Infrastruktur scheinen nahezu unbegrenzt zu sein. Generell lassen sich zwei Arten von Netzwerken unterscheiden: physische und digitale Netzwerke.

