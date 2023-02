Der Kurs von GMX kennt kein Halten. Einer der bekanntesten Investoren im Krypto-Space verrät, was ihn an der DeFi-Börse überzeugt.

Nach dYdX (DYDX) ist GMX die zweitgrößte dezentrale Derivate-Börse im DeFi-Sektor. Allein in den letzten 30 Tagen haben Trader auf GMX über sechs Milliarden US-Dollar gehandelt. In derselben Zeitspanne ist der native Token des DeFi-Projekts, GMX, um mehr als 45 Prozent gestiegen und notiert derzeit bei rund 75 US-Dollar.

Was ist GMX?

Handelsvolumen auf GMX in den vergangenen 30 Tagen. Quelle: https://stats.gmx.io/

Auf GMX können Nutzer eine breite Palette von Kryptowährungen mit Hebel handeln. Der wichtigste Vorteil für Anwender besteht bei GMX darin, dass sie bequem über ihre MetaMask-Wallet oder andere Web3-Wallets handeln können, ohne dass sie die Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte und Daten an eine zentrale Börse abgeben müssen.

Darüber hinaus kann jeder, der GMX unterstützen möchte und Tradern ermöglichen will, auf der DEX zu handeln, Kapital in einen Pool auf GMX hinterlegen. Dieser Pool ist als GLP bekannt und besteht hauptsächlich aus großen Kryptowährungen wie Ethereum, Bitcoin und einigen Stablecoins. Ähnlich wie ein Aktienindex ermöglicht GLP Anlegern zudem, von der Wertentwicklung des gesamten Pools zu profitieren. Welche Risiken damit verbunden sind und wie man mit GLP Geld verdienen kann, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Bitmex-Gründer ist größter GMX-Einzelinvestor

GMX scheint derzeit einiges richtigzumachen. In einem Interview hat Arthur Hayes, der Gründer einer der ehemals größten zentralen Derivate-Börsen für Kryptowährungen, Bitmex, bekannt gegeben, dass er einer der bedeutendsten Investoren von GMX sei.

Hayes ist laut Dune Analytics der größte Einzelinvestor von GMX und hält Token mit einem Gegenwert von über 15 Millionen US-Dollar. Diese Token kaufte er zwischen dem 3. März 2022 und dem 7. September 2022 zu einem Durchschnittspreis von 28,5 US-Dollar. Das bedeutet, dass er laut On-Chain-Daten derzeit auf dem Papier auf einem Gewinn von mehr als neun Millionen US-Dollar sitzt.

Darum setzt Arthur Hayes auf die DeFi-Börse

Als einen wichtigen Grund für sein Investment nennt Hayes das Geschäftsmodell von GMX. Derivate-Börsen seien ihm zufolge normalen Börsen überlegen, da sie höhere Gewinnmargen hätten als normale Börsen, die lediglich den Tausch von Token anbieten. Zudem geht er davon aus, dass immer mehr Investoren nach Alternativen zu zentralen Börsen suchen werden, was GMX zugutekommt.

Außerdem überzeugen den Bitmex-Gründer die Tokenomics des GMX-Tokens. Das liege daran, dass sich GMX im Gegensatz zu vielen anderen DeFi-Token staken ließe und Anlegern dadurch ermögliche, eine direkte Beteiligung an den Gewinnen der dezentralen Börse zu erhalten.

