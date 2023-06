Justin Sun deposited all 11,910 $AAVE($776K) into #Huobi 20 mins ago.



Justin Sun deposited 49K $AAVE ($16M) to #Binance on Oct 27, 2021, when the price was $327.



And deposited 59.5K $AAVE ($8.8M) to #Binance on Jan 28, 2022, when the price was $148.https://t.co/1sGx4VBArR pic.twitter.com/mO9u9bTlzP