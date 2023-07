Dieser Beitrag ist zuerst auf Santiment.net erschienen.

Seit mehr als einem Jahr ist der Chainlink (LINK) Kurs auffallend flach. Ein ungewöhnliches Merkmal, das die Aufmerksamkeit der Marktanalysten auf sich gezogen hat. Diese scheinbare Lethargie in der Kursentwicklung mag die einen abschrecken, für die anderen stellt dieser Zeitraum eine Chance dar – vielleicht eine potenzielle Akkumulationsphase?

Der LINK-Kurs stagnierte zuletzt. Quelle: Santiment

Das Handelsvolumen steigt

In der Tat hat der Markt Anzeichen von Aktivität gezeigt, obwohl die Preise relativ niedrig sind. Das Handelsvolumen von LINK hat in letzter Zeit allmählich zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Trader und Marktteilnehmer hindeuten könnte.

Das Handelsvolumen von LINK ist in letzter Zeit gestiegen. Quelle: Santiment

Dies wirft eine Frage auf: Könnte diese Entwicklung ein Zeichen für eine stärkere Beteiligung des Marktes am Chainlink-Handel sein?

Zusätzlich zu den steigenden Handelsvolumina nimmt auch die Zahl der Wal-Transaktionen in Bezug auf LINK zu.

Auch die Chainlink-Wal-Transaktionen sind gestiegen. Quelle: Santiment

In der oft volatilen Welt der Kryptowährungen dient die Aktivität der “Wale”, also der Krypto-Großbesitzer, als aufschlussreicher Parameter für Markttrends.

LINK-Bestände fahren hoch

Außerdem wurde beobachtet, dass die Bestände wohlhabender LINK-Inhaber zunehmen. Dies könnte darauf hindeuten, dass diese bedeutenden Inhaber LINK an der Seitenlinie akkumulieren und ihre Bestände still und leise anhäufen, während der Kurs stagniert.

Die Bestände von LINK-Großbesitzern steigen. Quelle: Santiment

Die Markttrends stellen einen interessanten Fall für LINK dar. Obwohl sich der Preis nicht dramatisch verändert hat, gibt es Anzeichen für eine Zunahme des Volumens, für Transaktionen von Walen und für eine Akkumulation durch bedeutende Inhaber. Obwohl Chainlink auf den ersten Blick stagniert, ist der Markt unter der Oberfläche sehr aktiv.

Allen interaktive Charts dieses Artikels findet ihr hier.

