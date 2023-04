Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) tendierte in der Vorwoche abermals seitwärts und konnte der Kurserholung an den US-Aktienindizes nicht folgen. Niedriger als prognostizierte PCE-Inflationsdaten sorgten beim Nasdaq und S&P500 für einen Kursschluss auf Wochenhoch. Trotz einer Verschnaufpause von Bitcoin ist diese Entwicklung aktuell weiter positiv zu werten. Dass sich die Korrelation der Krypto-Leitwährung mit dem US-Aktienindex S&P500 laut Coin Metrics in den letzten Handelswochen weiter reduzierte, deutet zudem auf eine zunehmende Abkapselung von den klassischen Finanzmärkten hin. Bemerkenswert ist die anhaltende Resilienz gegen negative News wie die Klage der CFTC gegen die größte Krypto-Börse Binance in den USA. Solange der BTC-Kurs weiter unbeeindruckt innerhalb der Handelsspanne aus der Vorwoche rangiert und die Käuferseite den Bereich zwischen 26.500 US-Dollar verteidigen kann, ist der Blick, ähnlich wie in der letzten Bitcoin-Kursanalyse vom 28. März beschrieben, vorerst weiter nach oben zu richten.

Die Handelswoche vor den Osterfeiertagen startet am heutigen Montag mit der Veröffentlichung der US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. Am Tag darauf folgt die Bekanntgabe des JOLTs Stellenreport aus den USA. Zur Mitte Woche präsentiert das Institute for Supply Management die jüngsten Einkaufsmanagerindizes für den US-Dienstleistungssektor. Zum Wochenschluss am Karfreitag veröffentlicht das US-Bureau of Labor Statistics trotz Feiertag und geschlossener Wall Street den großen US-Arbeitsmarktbericht (NFP) sowie die aktuellen US-Arbeitslosenzahlen.

US-Einkaufsmanagerindex für die produzierende Wirtschaft

Montag, 03. April 2023: Zu Wochenbeginn schauen die Anleger um 16:00 Uhr (MEZ) auf den ISM-Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Für den abgelaufenen Monat März erwarten die Experten eine anhaltende Reduktion auf 47,5. Bereits im Vormonat lag der ermittelte Index mit 47,7 zuletzt unter der Prognose von 48,0. Korrigiert der Einkaufsmanagerindex erneut, ist wie schon im Vormonat mit einer Konsolidierung an den US-Aktienmärkten zu rechnen. Bitcoin profitierte an diesem Tag von der Schwäche des US-Dollarindex (DXY). Es gilt abzuwarten, ob der Trend einer relativen Outperformance des BTC-Kurses gegenüber den US-Aktienmärkten verfestigen kann. Stabilisiert sich das verarbeitende Gewerbe hingegen und liegt über den Expertenprognosen, dürfte der US-Aktienmarkt weiter bullish tendieren. Optimalerweise kann sich auch der Krypto-Sektor dieser positiven Bewegung anschließen und wieder in Richtung seiner Vorwochenhochs tendieren. Traditionell sind die Umsätze in der Woche vor Ostern jedoch unterdurchschnittlich, weshalb eine anhaltende Seitwärtsphase nicht verwundern darf.

JOLTs Stellenreport am Dienstag

Dienstag, 04. April 2023: Um 16:00 Uhr (MEZ) wird der aktuelle JOLTS-Stellenreport für den Monat März präsentiert. Die neueste Schätzung beläuft sich auf 10,40 Millionen offene Stellenangebote. Im vorherigen Berechnungszeitraum hatte die Zahl der offenen Stellen noch 10,82 Millionen betragen und lag damit rund 200.000 Stellen unter den im Februar veröffentlichten Zahlen. Trotz des stetigen Rückgangs offener Jobangebote wurden die pessimistischen Prognosen der Analysten seit Oktober 2022 kontinuierlich übertroffen. Sollte die Anzahl freier Stellen nun das erste Mal unter den Erwartungen liegen, wäre dieses ein Indiz dafür, dass die von Marktexperten schon länger vorhergesagte wirtschaftliche Abkühlung in der US-Wirtschaft angekommen ist. Eine Verschlechterung der Situation am Stellenmarkt würde die Wahrscheinlichkeit des wirtschaftlichen Abschwungs im zweiten Quartal weiter erhöhen. Ein schwacher JOLTS-Report dürfte zu erneuten Kursrücksetzern an den US-Aktienindizes führen und könnte auch die Kurse am Krypto-Markt weiter unter Druck setzen. Sollten die US-Unternehmen wie schon im letzten halben Jahr jedoch weiterhin mehr neue Arbeitsplätze geschaffen haben als prognostiziert, erhöht sich die Chance auf eine bullishe Trendfortsetzung der US-Aktienindizes. In den letzten Monaten reagierte der Finanzmarkt positiv auf einen resilienten JOLTs-Report.

US-Einkaufsmangerindizes für den Dienstleistungssektor

Mittwoch, 05. April 2023: Zur Wochenmitte werden um 16:00 Uhr (MEZ) die neuesten Einkaufsmanagerindizes (EMI) für den US-Dienstleistungsbereich veröffentlicht. Zuletzt lagen die präsentierten Zahlen für den Monat Februar mit 55,1 erneut über der Expertenerwartung von 54,5. Der Dienstleistungssektor zeigt sich abermals robust. Die Aktienmärkte in den USA stiegen in der Folge deutlich gen Norden. Wird die Analystenschätzung von 54,5 abermals übertroffen, dürften Anleger dieses weiterhin positiv bewerten. Der Aktien- wie auch der Krypto-Markt könnte abermals profitieren. Schwächelt der Dienstleistungsbereich wider Erwarten deutlich, wäre das ein eindeutiges Signal dafür, dass sich die US-Wirtschaft zunehmend ganzheitlich abkühlt. Investoren könnten sich vermehrt von Aktien aus diesem Sektor trennen, was sich in fallenden Kursen, insbesondere im Aktienindex S&P500, äußern würde. Die Auswirkungen auf die Kurse von Bitcoin und Co. sind jedoch schwer vorherzusagen. Solange der Nasdaq nicht erneut deutlich nachgibt, könnte sich die Krypto-Leitwährung in Anbetracht der zuletzt geringen Korrelation mit dem größten US-Aktienindex weitgehend unbeeindruckt zeigen. Probleme im Dienstleistungssektor dürften die Wahrscheinlichkeit einer weiter rückläufigen Inflationsrate in den kommenden Monaten ebenfalls weiter erhöhen.

Arbeitsmarktbericht sowie Arbeitslosenquote in den USA zum Wochenschluss

Freitag, 07. April 2023: Trotz des Feiertags Karfreitag werden um 14:30 Uhr (MEZ) die neusten US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) für den Monat März präsentiert. Die Expertenschätzung liegt mit 213.000 neu geschaffenen Stellen unterhalb der Februardaten. Im Vormonat hatten die US-Unternehmen noch 265.000 neue Jobs geschaffen. Sollte die Prognose den siebten Monat in Folge übertroffen werden, ist mit einer positiven Reaktion an den Finanzmärkten zu rechnen. Die von vielen Marktakteuren als sicher angesehene Rezession wäre weiterhin in die Zukunft verschoben. Schwache Arbeitsmarktdaten dürften sich hingegen negativ auf die Kurse an den Finanzmärkten auswirken und für eine Konsolidierung sorgen.

Ebenfalls um 14:30 Uhr (MEZ) wird die US-Arbeitslosenquote für den Monat März veröffentlicht. Die Schätzung der Marktexperten liegt bei 3,6 Prozentpunkten. Zuletzt war die Arbeitslosenquote trotz eines starken Arbeitsmarktberichts von 3,4 Prozent auf 3,6 Prozent angestiegen. Ob diese negative Entwicklung nur temporär Natur ist, bleibt abzuwarten. Eine anhaltende Schwäche im Immobilien- und Bausektor könnte die Anzahl Arbeitsloser weiter erhöhen. Liegt die Anzahl neu geschaffener Stellen unter den Analystenerwartungen, dürfte die Arbeitslosenrate weiter zunehmen und das Niveau aus dem Dezember 2022 zulegen. In Anbetracht eines gesetzlichen Feiertags bleibt der US-Aktienhandel jedoch geschlossen. Lediglich der Future-Markt ist geöffnet und könnte die Index-Kurse bewegen. Mit einer deutlichen Reaktion auf die veröffentlichten Zahlen wäre daher erst am Ostermontag, dem 10. April, zu rechnen.

