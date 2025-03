In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Weshalb die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt einen wichtigen Einfluss auf die Finanzmärkte haben

Weshalb die neusten Kerninflationsdaten aus den USA den Markt bewegen dürften

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich im Zuge einer leichten Stabilisierung am US-Aktienmarkt ebenfalls weiter erholen und die Woche unweit der 85.000 US-Dollar beenden. Der Altcoin-Sektor schließt sich der Erholung an und tendiert mehrheitlich positiv. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) legt im Wochenvergleich rund sieben Prozent im Wert zu. Auch Ripple (XRP) und der Binance Coin (BNB) steigen knapp fünf Prozent gen Norden. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren insbesondere auf die neusten PCE-Kerninflationsdaten aus den USA. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.