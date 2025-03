In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der japanischen Notenbank BOJ achten sollten

Warum die neuste Leitzinsentscheidung in den USA für Volatilität an den Finanzmärkten sorgen dürfte

Weshalb Investoren die aktuellen Zahlen der Einzelhandelsumsätze in den USA im Blick haben sollten

Die Krypto-Leitwährung kann sich trotz weiterer Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt verhältnismäßig gut behaupten und beendet die Handelswoche mit einem leichten Kursplus bei rund 83.0000 US-Dollar. Trotz des größten Tagesminus im Nasdaq100 seit Oktober 2022 zu Wochenbeginn konnte der Bitcoin-Kurs die Marke von 80.000 US-Dollar damit erneut per Wochenschluss verteidigen. Der Altcoin-Sektor zeigt sich hingegen uneinheitlich. Während Ripple (XRP) und der Binance Coin (BNB) jeweils rund sieben Prozent im Wert zulegen konnte, korrigierte Solana (SOL) um knapp zwei Prozentpunkte und Ethereum (ETH) sogar um sieben Prozentpunkte. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren auf die bevorstehende Zinsentscheidung in den USA. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

