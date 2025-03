In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum die neusten US-Inflationsdaten im Hinblick auf die nächste Leitzinsentscheidung relevant sind

Weshalb aktuelle Befragungsdaten von US-Privathaushalten der Uni Michigan einen Einfluss auf die Kurse am Finanzmarkt haben dürften

Der Kryptomarkt blickt auf eine schwache Handelswoche zurück. Anhaltende Kurskorrekturen am US-Aktienmarkt gepaart mit einer Enttäuschung rund um die geplanten strategischen Bitcoin-Reserven der USA sorgten für einen Rückfall von Bitcoin (BTC) im Wochenvergleich um 13 Prozentpunkte zurück in Richtung 81.000 US-Dollar. Die zwischenzeitliche Erholungsbewegung seit der Ausbildung eines neuen Mehrmonatstiefs bei 78.167 US-Dollar in der Vorwoche, scheint beendet. Ethereum (ETH) mit 20 Prozent Kursrückgang, sowie Ripple (XRP) und Solana mit jeweils 27 Prozent Kurseinbruch untermauern die Schwäche des Krypto-Sektors zusätzlich. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren auf die Entwicklung der neusten US-Inflationsdaten. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

