Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) in dieser Woche maßgeblich beeinflussen.

Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum Investoren die neusten US-Inflationszahlen genau im Blick haben sollten

Weshalb die Einzelhandelsumsätze in den USA ein Indiz für die Investitionsbereitsschaft der Privathaushalte ist

Bitcoin ist unverändert in seiner Handelsrange der letzten Wochen gefangen. Mit 96.395 US-Dollar notiert der Kurs der Krypto-Leitwährung, trotz starker Quartalszahlen von Robinhood und Coinbase, im Wochenvergleich nahezu unverändert. Die Mehrheit der Top-100 Altcoins, darunter insbesondere US-Projekte wie Ripple (XRP), Litecoin (LTC) und Cardano (ADA), können sich nach positiven SEC-News hingegen erholen und teils zweistellig im Kurs zulegen. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren auf die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed sowie Daten des US-Häusermarktes. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

