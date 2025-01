In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten für Volatilität sorgen dürften

Warum die neusten Zahlen vom US-Häusermarkt ein relevanter Kursfaktor sein könnten

Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der japanischen Notenbank BOJ achten sollten

Der Bitcoin-Kurs beendet nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 106.300 US-Dollar die Handelswoche rund 6 Prozentpunkte höher bei 101.211 US-Dollar. Einen Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump scheint Bitcoin (BTC) diese magische Kursmarke vorerst verteidigen zu wollen. Weite Teile des Altcoin-Sektors mussten hingegen Federn lassen, nachdem Donald Trump am frühen Samstagmorgen einen offiziellen Trump Memecoin gelauncht hatte, welcher dem Altcoinsektor Liquidität entzog und den Coin innerhalb von 36 Handelsstunden zwischenzeitlich in Richtung Top-15 Altcoins explodieren ließ bevor er sich im Kurs halbierte. Welche relevanten Wirtschaftsdaten neben der Amtseinführung am heutigen Montagabend in den kommenden Tagen im Fokus der Investoren stehen, verrät dieser Überblick.

