Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) in dieser Woche maßgeblich beeinflussen.

Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum Anleger genau auf die die Details des FOMC-Sitzungsprotokolls schauen dürften

Weshalb der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zu einem deutlichen Anstieg der Volatilität am Markt führen könnte

Der Bitcoin-Kurs profitiert von einem freundlichen Jahresauftakt an der Wallstreet und kann sich im Wochenvergleich um sechs Prozentpunkte zurück über die Marke von 98.000 US-Dollar erholen. Auch der Altcoin-Sektor profitiert vom Kursplus der Krypto-Leitwährung. Ob Kryptomarkt seinen bullishen Jahresstart in der anstehenden Handelswoche weiter fortsetzen wird und welche Wirtschaftsdaten in dieser Handelswoche im Fokus der Investoren stehen, verrät dieser Überblick.

