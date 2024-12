In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Weshalb sich aus den Einzelhandelsumsätzen in den USA die Risikoaffinität der Anleger ableiten lässt

Wieso das Bruttoinlandsprodukt der USA eine Gradmesser für den Zustand der US-Wirtschaft darstellt

Die Stärke des US-Technologiesektors, getrieben von neuen Allzeithochs bei Tesla und Apple, ließ auch Bitcoin (BTC) im Wochenvergleich um gut drei Prozentpunkte auf 104.439 US-Dollar zulegen. Damit schloss der BTC-Kurs auf dem höchsten Wochenschlusskurs in seiner Geschichte. Trotz weiter ansteigender Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA zeigte sich der Finanzmarkt damit mehrheitlich unverändert in Vorweihnachtsstimmung. Einzig der Memecoin-Sektor und mit ihm auch die Highspeed-Blockchain Solana (SOL) erfuhren vermehrte Gewinnmitnahmen. Wie sich der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin sowie der Altcoin-Sektor in der letzten Handelswoche vor Weihnachten verhalten könnte und welche Wirtschaftsdaten in dieser Handelswoche im Fokus der Investoren stehen, verrät dieser Überblick.

