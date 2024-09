In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso Anleger die Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze beachten sollten

Warum die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve eine geldpolitische Wende einläuten dürfte

Weshalb der US-Immobilienmarkt ein relevanter Faktor zur Bewertung der US-Wirtschaft ist

Bitcoin kann sich der Erholungsrallye am US-Aktienmarkt in der abgelaufenen Woche anschließen und zwischenzeitlich auf 60.670 US-Dollar ansteigen. Trotz Gewinnmitnahmen über das Wochenende beendete die Krypto-Leitwährung die Handelswoche mit einem Kursplus von knapp acht Prozentpunkten im Bereich der 59.000 US-Dollar und damit in Schlagdistanz zur psychologisch relevanten Kursmarke von 60.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung konnte im Gegensatz zur Mehrheit der Top-100 Altcoins den schwachen Monatsauftakt kompensieren und die Woche auf einem 10-Tage Hoch beenden. Neben Bitcoin zeigten sich auch die Top-10 Kryptowährungen Ripple (XRP) und Toncoin (TON) mit 7 Prozent, respektive 12 Prozent Kursanstieg von ihrer bullishen Seite. Ethereum (ETH) wie auch Solana (SOL) büßten ihr zwischenzeitlichen Wochengewinne hingegen ein und beendeten die Handelswoche im Bereich ihres Vorwochenschlusskurses. Trotz der stärksten Wochenzuwächse im Nasdaq in 2024 in Vorerwartung auf die Leitzinsentscheidung am kommenden Mittwoch zeigte sich der Kryptosektor damit weiterhin uneinheitlich und kann sich nicht auf breiter Masse erholen.

Ob der Bitcoin-Kurs in der dritten Handelswoche an seine Vorwochengewinne anknüpfen kann und damit auch den Kryptomarkt insgesamt befeuern kann, dürfte insbesondere von den Zentralbankentscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve (FED) sowie der Bank of Japan (BOJ) mit beeinflusst werden. Doch welche Termine stehen darüber hinaus im Fokus der Investoren stehen? Ein Überblick.

