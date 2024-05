In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die Schätzungen für das US-Brutttoinlandsprodukt die Zinspolitik der US-Notenbank beinflussen könnte

Wieso Anleger ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Verbraucherpreise legen sollten

Der Bitcoin-Kurs konnte in der abgelaufenen Handelswoche weiter an Boden gut machen. Die unerwarteten News über eine Ethereum Spot-ETF Zulassung beflügelte die Kurse am Kryptomarkt und ließ Bitcoin in der Folge kurzfristig auf 71.980 US-Dollar ansteigen. Die Woche beendete die Krypto-Leitwährung 3,4 Prozent fester bei rund 68.473 US-Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) legte nach den News über eine positive ETF-Entscheidung um bemerkenswerte 25 Prozent zu und stieg zwischenzeitlich auf 3.944 US-Dollar, dem höchsten Kurs seit 14. März, an. Dieses wirkte sich in der Folge auch auf weitere Altcoins aus und ließ insbesondere Kryptowährungen aus dem Ethereum-Ökosystem kräftig im Wert steigen.

Ob der Bitcoin-Kurs seine bullishe Kursbewegung in der neuen Handelswoche weiter ausbauen kann und sich oberhalb des zentralen Widerstands bei 71.317 US-Dollar stabilisiert, hängt wie immer von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie relevanten kryptospezifischen Terminen ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

