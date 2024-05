In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum der US-Immobilienmarkt wichtige Kennzahlen über die Verfassung der US-Wirtschaft liefert

Welche neuen Informationen das FOMC-Sitzungsprotokoll zur zinspolitischen Entwicklung in den USA liefern könnte

Der Bitcoin-Kurs kann sich im Zuge neuer Allzeithochs an den US-Aktienmärkten in Folge einer Entspannung der Inflationsproblematik deutlich erholen. Mit 67.702 US-Dollar tendierte die Krypto-Leitwährung am gestrigen Sonntag, den 19. Mai, in der Spitze neun Prozent fester und konnte auf den höchsten Kurs seit dem 13. April zulegen. Der Erholung von Bitcoin (BTC) folgend, zeigte sich auch die Mehrheit der Top-100 Kryptowährungen bullish. Insbesondere Solana (SOL) mit 16 Prozent Kursplus sowie Chainlink (LINK) mit einem Kursanstieg von 25 Prozent weisen auf Wochensicht bemerkenswerte Zuwächse auf.

Ob der Bitcoin-Kurs seine Erholungsbewegung in der neuen Handelswoche ausbauen kann und die psychologisch relevante Marke von 70.000 US-Dollar anvisieren wird, hängt wie immer von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie relevanten kryptospezifischen Terminen ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

