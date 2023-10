Obwohl anhaltende geopolitische Unsicherheiten gepaart mit hawkishen Aussagen von US-Notenbank Chef Jerome Powell die traditionellen Finanzmärkte in der zweiten Wochenhälfte ins Minus drückten, zeigten sich Bitcoin (BTC) und die große Mehrheit des Kryptomarktes in der abgelaufenen Handelswoche von ihrer bullishen Seite. Während die US-Aktienindizes S&P500 und Nasdaq100 die Handelswoche rund drei Prozent korrigierten und an ihren Wochentiefs schlossen, schoss die Krypto-Leitwährung deutlichen gen Norden und beendete die Handelswoche gut 10 Prozent fester. Zu Wochenbeginn zeigt sich BTC weiter stark und handelt mit rund 30700 ober psychologisch relevanten Marke von 30.000 US-Dollar. In der Spitze stieg der Bitcoin-Kurs sogar auf 30.890 US-Dollar an, dem höchsten Wert seit Anfang August. Mit einem zweistelligen Kursplus seit Monatsbeginn liegt Bitcoin damit voll auf Kurs, den historisch bullishen Handelsmonat Oktober positiv beenden zu können. Dass sich der BTC-Kurs zudem von der korrektiven Kursbewegung des S&P500 Aktienindex loslösen kann und eine relative Outperformance aufweist, ist ebenfalls bemerkenswert. Setzt sich dieser Trend fort und Bitcoin kann sich in den kommenden Tagen oberhalb der Marke von 28.600 behaupten, steigt die Chance auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen.

Ein relevanter Faktor für die Kursentwicklung am Kryptomarkt in den kommenden Wochen werden die Wirtschaftsdaten der traditionellen Finanzwelt sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

