Trotz positiver News rund um den Grayscale Bitcoin Trust und der damit gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Bitcoin Spot-ETF Zulassung korrigierte Bitcoin (BTC) in der abgelaufenen Handelswoche wieder leicht gen Süden. Trotz des statistisch starken Handelsmonats Oktober handelt der Bitcoin-Kurs damit lediglich 0,5 Prozent oberhalb des September Schlusskurses. Mit gut 27.150 US-Dollar konnte die Krypto-Leitwährung die gleitende Durchschnittslinie der letzten 200 Handelstage (EMA200) auf Wochenschlusskurs zwar vorerst verteidigen, dem Kurs des Edelmetalls Gold, welcher mehr als fünf Prozent im Wert zulegte, jedoch zuletzt nicht folgen. Als möglicher Bremsklotz wirkte der US-Dollarindex DXY, der sich im Zuge erneut steigender US-Inflationsraten in der zweiten Wochenhälfte spürbar von seinen Wochentiefs erholte. In der neuen Handelswoche nimmt die US-Berichtssaison wieder an Fahrt auf und dürfte die Handelsrichtung des S&P500 Aktienindex maßgeblich mitbeeinflussen, was in der Folge auch einen Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben könnte.

Ein weiterer relevanter Faktor für die Kursentwicklung am Kryptomarkt sind die Wirtschaftsdaten der traditionellen Finanzwelt. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

