In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die US-Wirtschaftsdaten einen starken Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben

Weshalb die US-Arbeitsmarktdaten die Kurse am Finanzmarkt beeinflussen

Bitcoin konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche vorerst stabilisieren und schloss mit 71.288 US-Dollar auf dem höchsten Wochenendkurs in seiner Historie. Zudem gelang es der Krypto-Leitwährung das erste Mal in seiner Geschichte sieben aufeinanderfolgende grüne Wochenkerzen auszubilden. Eine Stabilisierung der zuletzt negativen ETF-Flüsse durch vier Tage mit Zuflüssen sorgten in der verkürzten Handelswoche für bullishe Tage. Damit schloss sich Bitcoin der positiven Tendenz des US-Aktienindex S&P500 an, der mit einem Allzeithoch aus dem Handel ging.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche den Bitcoin-Kurs auf neues Höchstkurse hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.