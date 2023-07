Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Bitcoin (BTC) und mit ihm weite Teile des Kryptomarktes zeigten sich in der Vorwoche von ihrer bearishen Seite. Die Krypto-Leitwährung rutschte mit 28.850 US-Dollar zwischenzeitlich unter die 29.000 US-Dollar auf ein neues 30-Tage Tief ab. Damit scheinen die US-Aktienindizes Bitcoin wie schon in den letzten Monaten vorerst weiter outperformen zu können.

In der zweiten Wochenhälfte konnte sich der Bitcoin-Kurs nach der US-Leitzinssitzung sowie starker Quartalszahlen des Social-Media-Riesen Meta etwas erholen und oszilliert zum Wochenschluss um die wichtige Kursmarke von 29.185 US-Dollar. Die Unterkante der Handelsrange der Vorwochen konnte der BTC-Kurs jedoch bislang nicht zurückerobern.

Es gilt abzuwarten, ob neue Zahlen aus der US-Wirtschaft und der Zahlenreigen der US-Unternehmen für neue Impulse am Kryptomarkt sorgen können. Damit sich die Kursschwäche der letzten Handelswoche nicht ausweitet, muss das Käuferlager, wie in der letzten Kursanalyse vom 27. Juli thematisiert, zeitnah Farbe bekennen.

Die erste Handelswoche im Mai beginnt mit der Bekanntgabe des JOLTS Stellenreports für die USA. In der zweiten Wochenhälfte werden die finalen US-Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor für den Monat Juli veröffentlicht. Abgeschlossen wird die Handelswoche mit frischen Daten zum US-Arbeitsmarkt. Zeitgleich präsentiert das US Bureau of Labor Statistics den monatlichen Arbeitsmarktbericht (NFP) und die Arbeitslosenquote in den USA für den abgelaufenen Monat Juli. Zudem dürften die Quartalszahlen der Tech-Giganten Amazon und Apple am Donnerstag die Kursentwicklung des Nasdaq100 und im Krypto-Sektor beeinflussen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Du bist bereits Magazin-Abonnent? Dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und erhalte sofortigen Zugriff! € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf alle BTC-ECHO Plus+ Inhalte

Geräteübergreifender Zugang (Web & App)

Exklusive Artikel und Analysen

Viel weniger Werbung für ein besseres Lesegefühl Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden