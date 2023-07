Die Erholung im Krypto-Sektor geriet der abgelaufenen Handelswoche teilweise ins Stocken. Zwar erreichte der Bitcoin-Kurs mit 31.525 US-Dollar zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch und auch Ethereum (ETH) konnte sich mit einem Anstieg auf 1.978 US-Dollar weiter erholen, jedoch gaben die beiden größten Krypto-Währungen die Gewinne in den Folgetagen wieder ab. Davon profitierten immerhin einige Altcoins aus der zweiten und dritten Reihe, die sich von ihren massiven Kursabschlägen am 10. Juni teilweise bemerkenswert erholten. Übergeordnet bewegte sich der Kryptomarkt jedoch seitwärts und folgte damit den US-Aktienindizes S&P500 und Nasdaq100, die nach einer starken ersten Wochenhälfte ihre Gewinne nach uneinheitlichen Arbeitsmarktdaten wieder abgeben mussten. Die neuerliche Hängepartie um die Bewilligung der ersten Spot-ETF Anträge durch die SEC dürften hier als Gegenwind auf die Kursentwicklungen von Bitcoin und Co. gewirkt haben. Zwar konnte sich die Krypto-Leitwährung in der Vorwoche abermals oberhalb der psychologischen 30.000 US-Dollar Marke stabilisieren, ein nachhaltiger Ausbruch gelang der Käuferseite jedoch bisher nicht. Sollte der Bitcoin-Kurs hier in den kommenden Tagen abermals nicht weiterkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Kurskonsolidierung zunehmend an.

Diese Handelswoche wird eröffnet durch neue Wirtschaftsdaten aus der Volksrepublik China. Aktuelle Verbraucher- und Erzeugerpreise geben ein Eindruck zur wirtschaftlichen Situation in der weltweit größten Volkswirtschaft. Zur Wochenmitte am Mittwoch folgen die neusten US-Verbraucherpreise für den Monat Juni. Am Donnerstag werden sodann die Erzeugerpreise für den Vormonat in den USA bekannt gegeben. Beendet wird die zweite Handelswoche im Juli mit neuen Daten der Universität Michigan zu den Konsumerwartungen sowie dem Verbrauchervertrauen der US-Privathaushalte. Zusätzlich zu neuen Wirtschaftszahlen treten wie schon in den Vorwochen einige Mitglieder der US-Notenbank über die Woche verteilt vor die Kameras und teilen ihre persönliche Einschätzung zur Lage der US-Wirtschaft und der geldpolitischen Entwicklung in der kommenden Zeit. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen der US-Großbanken J.P. Morgan und Citigroup nimmt zudem die neue Berichtssaison für das zweite Handelsquartal langsam an Fahrt auf.

Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China zu Wochenbeginn

Montag, 10. Juli 2023: Um 03:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht die Volksrepublik neue Inflationsdaten für den Monat Juni. Im Monatsvergleich wird eine leichte Steigerung der negativen Verbraucherpreise von zuletzt -0,2 Prozent auf 0,0 Prozent erwartet. Sollten die Verbraucherpreise in China wie schon in den letzten vier Handelsmonaten unter den Prognosen liegen, dürfte die chinesische Notenbank PBOC ihre lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft weiter fortsetzen. Die Probleme in Chinas Immobiliensektor dürften unverändert der Hauptfokus der Regierung sein. Sollten die Inflationsdaten im Monatsvergleich hingegen wider Erwarten im Juni wieder angestiegen sein, wäre dieses ein erstes Warnsignal für eine mögliche Kehrtwende der Inflationsdaten zurück in Richtung zunehmender Verbraucherpreise. Für die Produzentenseite rechnen die Analysten mit einem Rückgang um -0,4 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf dann -5,0 Prozent. Im Gegensatz zur Entwicklung in den westlichen Industrienationen gingen die Erzeugerpreise in den letzten Monaten mehrfach deutlicher zurück als erwartet und weisen eine deflationäre Tendenz aus. Der anhaltende Rückgang unterstreicht, dass die chinesische Wirtschaft entgegen der erwarteten Produktionsausweitung nach Änderung der Null-Covid-Politik weiterhin nicht die erhoffte Stärke ausweist. Da sich fallende Herstellungspreise in China zeitverzögert auch auf die Entwicklung in Europa und den USA auswirken sollte, stellen weiter rückläufige Verbraucher- und Erzeugerpreise im Reich der Mitte ein Indiz für eine Abkühlung der Inflationsentwicklungen in den anderen großen Industriestaaten dar. Perspektivisch könnte sich diese Entwicklung positiv auf die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt auswirken.

US-Verbraucherpreise zur Wochenmitte

Mittwoch, 12. Juli 2023: Zur Wochenmitte präsentiert das US Bureau of Labor Statistics die neuesten US-Inflationsdaten für den Monat Juni. Zuletzt folgten die Verbraucherpreise der rückläufigen Tendenz der ersten fünf Handelsmonate und rutschten mit 4,0 Prozent im Vormonat sogar unter die Expertenerwartungen von 4,1 Prozentpunkten. Für den abgelaufenen Monat Juni rechnen die Marktexperten mit einem weiteren Rückgang auf 3,1 Prozent. Sollten die Analystenerwartungen erreicht oder womöglich gar unterboten werden, verbessern sich die Chancen für eine Pausierung bei der Fed-Leitzinsanpassung Ende Juli. Der US-Finanzmarkt dürfte von rückläufigen Inflationsraten profitieren und optimalerweise auch den Kryptomarkt stabilisieren. Solange die Verbraucherpreise weiter rückläufig sind, sollte auch ein Wert leicht oberhalb der Erwartungen vom Markt positiv aufgenommen werden. Ohnehin schauten Anleger zuletzt vielmehr auf die Entwicklung der Kerninflationsrate sowie der Verbraucherpreise im Monatsvergleich. Diese entwickelten sich nämlich nicht wie von den US-Währungshütern erwartet und rangierten die letzten Monate unverändert auf einem erhöhten Niveau. Die Experten sehen für den Monat Juni hier jedoch nun ebenfalls einen leichten Rückgang, womit die CPI-Daten den jüngsten PCE-Daten folgen dürften und die positive Stimmung an den Finanzmärkten weiter anhalten sollte. Insbesondere die anhaltend hohe Kerninflationsrate wurde von den Mitgliedern der Federal Reserve Bank (Fed) bei den Pressekonferenzen in den letzten Wochen immer wieder als wichtiges Maß betitelt, an dessen Entwicklung sich auch die kommenden Zinsentscheidungen koppeln werden. Sollte die Kerninflationsrate entgegen der Prognosen im Juni zugenommen haben, könnten sich die Anleger sich vermehrt von risikobehafteten Assetklassen wie dem Krypto-Sektor zu trennen, da die Chance für eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank weiter zunehmen würde. Laut CME-Watchtool liegt die Wahrscheinlichkeit dafür inzwischen bei 92,4 Prozent.

US-Erzeugerpreise in der zweiten Wochenhälfte

Donnerstag, 13. Juli 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) folgen traditionell die neusten US-Erzeugerpreisindizes (EPI) für den Vormonat Juni. Die Analysten erwarten im Monatsvergleich einen deutlichen Anstieg von zuletzt -0,3 Prozent auf +0,2 Prozent. Damit könnten die zuletzt stetig rückläufigen Produktionspreise womöglich wieder zunehmen. In den letzten 4 Monaten lagen die Experten mit ihren Schätzungen jedoch immer wieder daneben und stuften die Erzeugerpreise im Vorfeld als zu hoch ein. Sollten die Preissteigerungen hingegen wie von den Experten im Vormonat tatsächlich wie erwartet zugenommen haben, ist mit einer positiven Reaktion des US-Dollars zu rechnen, was in der Folge negativ auf den Aktien- und Kryptomarkt wirken könnte. Liegen die Erzeugerpreisindizes hingegen unter den Schätzungen der Marktexperten und der US-Dollarindex verliert wie in den letzten Wochen weiter an Stärke, würde dieses den Druck auf Bitcoin und Co. reduzieren und könnte zu einer bullishen Kursreaktion am Kryptomarkt führen.

Bruttoinlandsprodukt in den USA

Donnerstag, 29. Juni 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) werden die neusten Vorabveröffentlichungen des US-Bruttoinlandsprodukts für das erste Handelsquartal in 2023 präsentiert. Zwar lagen die Vorabprognosen mit 1,3 Prozent Wachstum zuletzt wieder leicht oberhalb der Schätzungen von 1,1 Prozent, liegen jedoch weiterhin deutlich unter den finalen Zahlen vom Schlussquartal des Vorjahres. Diese fielen mit 2,6 Prozent Wirtschaftswachstum noch doppelt so hoch aus wie aktuell prognostiziert. Die neusten Schätzungen von 1,4 Prozent wurden von den Analysten immerhin zuletzt wieder leicht angehoben. Bestätigt sich die Expertenprognose oder wird sogar geschlagen, deutet dieses zumindest auf eine Stabilisierung der US-Wirtschaft hin. Sodann könnten die Marktteilnehmer diese Erholungstendenz in einer Erstreaktion positiv bewerten und weiter an ihren Aktien- und Kryptobeständen festhalten und diese womöglich sogar ausbauen. Wird die aktuelle Schätzung hingegen verfehlt, dürfte der US-Finanzmarkt negativ reagieren. Der Bitcoin-Kurs könnte in der Folge konsolidieren und an Stärke einbüßen.

Konsumerwartungen und US-Verbrauchervertrauen zum Wochenschluss

Freitag, 14. Juli 2023: Um 16:00 Uhr (MEZ) schauen die Marktteilnehmer auf die Vorabveröffentlichungen zum Verbrauchervertrauen sowie den Konsumerwartungen der Privathaushalte für den laufenden Monat Juli. Die von der Universität in Michigan veröffentlichten Konsumerwartungen spiegeln den Grad des Optimismus der Konsumenten zur konjunkturellen Entwicklung in den USA wider. Bei der finalen Veröffentlichung für den Vormonat Juni belief sich das Vertrauen der privaten Haushalte auf 61,5 und stabilisierte sich damit den dritten Monat in Folge. Für die erste Prognose im Juli liegt die Expertenschätzung mit 61,8 erneut geringfügig oberhalb der finalen Zahlen des Vormonats. Dieses könnte auf eine wirtschaftliche Stabilisierung in der kommenden Zeit hindeuten. Die zuletzt uneinheitlichen Arbeitsmarktdaten erschweren jedoch eine Einschätzung für die kommenden Monate. Positive US-Konsumerwartungen würden auf eine Steigerung des Konsumverhaltens in der USA hindeuten und einen positiven Einfluss auf die Aktienmärkte sowie den Krypto-Sektor haben.

Die erwarteten Zahlen zum Verbrauchervertrauen werden von den Analysten nach stabilen Vormonaten weiterhin positiv eingeschätzt. Mit 64,8 liegt die erste Schätzung für den laufenden Monaten über den finalen Zahlen für den Juni. Im Vormonat wies das Verbrauchervertrauen noch einen Wert von 64,4 auf. Bestätigt sich die Verbesserung des Verbrauchervertrauens und die Expertenprognosen werden sogar überboten, ist mit einer positiven Reaktion an den Finanzmärkten zu rechnen. Da der US-Dollar sich sodann ebenfalls weiter abschwächen dürfte, könnte sich dieses als Rückenwind für die Kurse von Bitcoin und Co. erweisen. Fällt das Verbrauchervertrauen hingegen wider Erwarten ab und liegt unter den Erwartungen der Analysten, dürfte der Markt mit Kursabschlägen reagieren. Falls die Privathaushalte trotz uneinheitlicher Wirtschaftsaussichten weiter Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung in den USA haben, würde dieses die positive Entwicklung der letzten drei Handelsmonate untermauern.