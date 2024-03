Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die US-Häuserdaten einen starken Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben

Warum die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed einen signifikanten Einfluss auf die Kurse am Finanzmarkt haben dürften

Nachdem Bitcoin zur Wochenmitte auf ein neues Allzeithoch bei 73.835 US-Dollar zulegen konnte, kam es über das Wochenende zu einer zwischenzeitlichen Kurskorrektur, die den BTC-Kurs sowie die Mehrheit der Altcoins temporär deutlich im Wert nachgeben ließ. Pünktliche zum Wochenschluss konnte der Kryptomarkt seine vorübergehende Schwäche abschütteln und zur Erholung ansetzen. Während Bitcoin die Handelswoche im Bereich der 68.000 US-Dollar und damit im Wochenvergleich mit einem geringen Kursabschlag beendete, zeigten sich Altcoins aus dem AI-Sektor abermals von ihrer bullishen Seite und bügelten die Kursrückgänge der Vortage mehrheitlich komplett aus. Bemerkenswerte Kurszuwächse verzeichnete darüber hinaus die Highspeed-Blockchain Solana (SOL), welche im Zuge der laufenden Memecoin-Rallye mit 204 US-Dollar auf ein neues Jahreshoch zulegte und den Binance-Coin (BNB) als viertgrößte Kryptowährung ablöste.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche den Bitcoin-Kurs auf neues Höchstkurse hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.