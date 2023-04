Die zweite Monatshälfte ist bislang von Gewinnmitnahmen am Kryptomarkt geprägt. Schlechter als erwartete Absatzzahlen sowie angekündigte Preisabschläge beim Automobilbauer Tesla sorgten ab der Wochenmitte für eine Korrektur der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) welche auch am restlichen Kryptomarkt eine Abwärtsbewegung einleitete. Schwache Daten aus dem US-Immobiliensektor verstärkten die negative Tendenz und wirkten als zusätzlicher Gegenwind für Bitcoin und Co. Während sich die US-Aktienindizes dennoch verhältnismäßig gut behaupten konnten, rutschen auch die Preise von Gold und Silber, welche in 2023 bislang eine hohe Kurskorrelation zur Krypto-Leitwährung aufwiesen, auf neue Wochentiefs ab. Im Wochenvergleich korrigierte der Bitcoin-Kurs um elf Prozentpunkte auf 27.133 US-Dollar, bevor eine Kursstabilisierung einsetzte. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) verlor in der Spitze sogar rund 14 Prozent an Wert.

Frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen eröffnen die letzte Berichtswoche im April am morgigen Dienstag. Zur Wochenmitte folgen die aktuellen Daten zu US-Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter im Monat März. In der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag gibt das Office for National Statistics sodann die ersten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Handelsquartal in 2023 bekannt. Am letzten Tag der Handelswoche blicken die Marktakteure schließlich auf finale Daten zur PCE-Kerninflationsrate für die USA im Vormonat März. Zudem erreicht die Berichtssaison in den USA in dieser Woche ihren Höhepunkt. Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet am Dienstag, der Facebook Mutter Meta am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag dürften die Kursentwicklung des Nasdaq100 und damit auch den Krypto-Sektor beeinflussen.

Zahlen zum Verbrauchervertrauen in den USA

Dienstag, 25. April 2023: Am morgigen Dienstag veröffentlicht das Conference Board (CB) um 16:00 Uhr (MEZ) die aktuellen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen für den Vormonat März. Der Grad an Optimismus über die konjunkturelle Entwicklung in den USA lag mit 104,2 zuletzt über den Expertenerwartungen von 101,0. Damit konnte sich das Verbrauchervertrauen nach einer Abschwächung in den Vormonaten zuletzt wieder etwas stabilisieren. Für den Monat April prognostizieren die Analysten einen leichten Rückgang auf 104,0. Wird die Prognose getroffen oder liegt sogar über den Erwartungen, dürfte der Bitcoin-Kurs wie schon im Vormonat profitieren. Werden die Schätzungen hingegen verfehlt und das Verbrauchervertrauen liegt wie schon zu Jahresbeginn unter den Erwartungen, wäre dieses ein weiteres Indiz für eine bevorstehende US-Rezession in der zweiten Jahreshälfte. Schwache Verbraucherdaten wurden in der jüngeren Vergangenheit zunehmend negativ vom Finanzmarkt interpretiert. Ein anhaltend schwaches Verbrauchervertrauen könnte dementsprechend eine Korrekturausweitung am Kryptomarkt bedeuten.

Kernrate der Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA

Mittwoch, 26. April 2023: Um 13:30 Uhr (MEZ) werden die finalen Zahlen für die Kernrate der Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Monat März bekannt gegeben. Im Vormonat sank die Kernrate auf -0,1 Prozent ab und lag damit das erste Mal seit Oktober 2022 wieder unter den Analystenerwartungen. Für den März rechnen die Experten mit einem erneuten Rückgang um -0,2 Prozentpunkte. Stimmen die Zahlen mit den Prognosen überein und die Auftragseingänge sind weiter rückläufig, dürfte der US-Dollar wie schon im März stärker tendieren. Weiterer Gegenwind für den Kryptomarkt wäre nicht verwunderlich. Sollten die Auftragseingänge indes über den Expertenprognosen liegen, könnte der Aktienmarkt in einer Erstreaktion bullish tendieren und auch den Krypto-Sektor stabilisieren. Anleger sollten weiterhin den US-Dollarindex (DXY) im Auge behalten. Die Kurse von Bitcoin und Co. reagieren aktuell sehr empfindlich auf die Kursbewegungen des US-Dollars.

Bruttoinlandsprodukt in den USA

Donnerstag, 27. April 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) werden die vorab veröffentlichten Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt für das erste Handelsquartal in 2023 präsentiert. Die zuletzt schwachen Daten führten an den Aktienmärkten und auch am Kryptomarkt zu einer Kurskorrektur. Die erste Schätzung für das abgelaufene Handelsquartal liegen mit 2,0 Prozent Wirtschaftswachstum deutlich unter den finalen Daten des Vorjahresschlussquartals von 2,6 Prozent. Bestätigt sich die Expertenprognose, deutet dies auf eine spürbare Abnahme des US-Wachstums in den ersten drei Handelsmonaten hin. Der Finanzmarkt dürfte anhaltend schwache Wirtschaftsdaten mit Sorge aufnehmen und sich vermehrt von Aktien- und Kryptobeständen trennen. Wird die aktuelle Schätzung hingegen deutlich übertroffen, ist eine positive Marktreaktion einzuplanen. Der Bitcoin-Kurs dürfte sich in der Folge stabilisieren und zu einer bullishen Erholungsbewegung ansetzen.

PCE-Kerninflation in den USA zum Wochenschluss

Freitag, 28. April 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) gibt das Bureau of Economic Analysis die neusten Zahlen zur Kerninflation für den Vormonat März bekannt. Zuletzt lag die Kernrate mit +0,3 Prozent leicht unter der Prognose von +0,4 Prozentpunkten. Die Marktanalysten rechnen für den Handelsmonat März mit einem unveränderten Anstieg um erneut +0,3 Prozent. Sollte die Kerninflation höher als die Expertenerwartung sein, dürften die Anleger dieses bearish bewerten, da die US-Notenbank Fed weiter an ihrer hawkishen Geldpolitik zu Inflationsbekämpfung festhalten könnte. Dementsprechend wäre mit einem schwachen Handelsende am Freitag zu rechnen. Sollte die Kerninflationsrate hingegen wie im Vormonat weniger stark gestiegen sein als von Analysten erwartet, könnten die Anleger dieses als positives Indiz bewerten und vermehrt in Aktien und auch Kryptowährungen investieren. Der Bitcoin-Kurs dürfte von weiterhin von fallenden Inflationsdaten profitieren.