Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

BTC-ECHO in Paris

In der ausklingenden Woche waren Redakteure von BTC-ECHO in ganz Europa unterwegs, um für euch die neuesten Trends der Krypto-Branche ausfindig zu machen.

So waren Daniel Hoppmann und Johannes MacSwayed beispielsweise auf der Paris Blockchain Week 2024 und haben für euch von vor Ort berichtet – Spoiler-Alarm: auch in der kommenden Woche folgen weitere Beiträge und Interviews.

Hier entlang zu mehr Infos: BTC-ECHO live auf der Paris Blockchain Week

Warum Ripple einen Stablecoin launcht, hat CEO Brad Garlinghouse in Paris verraten.

Solana in Berlin: “Die Netzwerküberlastung ist sehr bullish”

Auch in Berlin hat die Krypto-Welt sich weitergedreht. Redakteur Giacomo Maihofer hat sich den Solana Hackathon live für euch angeschaut.

Zum dritten Mal lud das “German Superteam” von Solana, der viertgrößten Blockchain der Welt, am 9. April in Berlin zum Wettbewerb, der Build Station. Sie ist Teil eines globalen Hackathons, dem größten der Geschichte von Solana: 8.000 Menschen haben 1.000 Projekte weltweit eingereicht, 35 davon wurden im w3.hub in Berlin präsentiert, über eine Million an Preisgeldern winken insgesamt für die Gewinner bei der Verkündung im Mai 2024.

Alles Weitere lest ihr hier: Solana in Berlin: “Die Netzwerküberlastung ist sehr bullish”

Der Bullenmarkt geht weiter

Die Analyse von Trends in sozialen Medien und dem Suchinteresse nach Kryptowährungen auf Google kann Aufschluss darüber geben, wie es derzeit um den Krypto-Markt steht. Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Krypto-Kursrallye der letzten Monate weit entfernt davon ist, ihren Zenit erreicht zu haben. Stattdessen stehen wir möglicherweise am Anfang einer noch viel größeren Kursrallye. Sehen wir bereits in wenigen Wochen ein neues Allzeithoch bei Bitcoin?

Das erfahrt ihr hier: Warum der Bitcoin-Bullrun noch lange nicht am Ende ist

VanEck mit bullisher Ethereum-L2-Prognose

Das renommierte Investmenthaus VanEck, bekannt für seine fundierten Analysen und zukunftsweisenden Prognosen im digitalen Asset-Sektor, hat jüngst eine Vorhersage für die Ethereum Layer-2 (L2) Ökosysteme getroffen. In einem detaillierten Investment-Report prognostiziert VanEck eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar für Ethereum L2s bis zum Jahr 2030. Eine Prognose, die nicht nur die immense Wachstumserwartung in diesem Sektor unterstreicht, sondern auch die Bedeutung von Ethereum als Rückgrat dieser aufstrebenden Blockchain-Netzwerke.

Alle Infos lest ihr hier: Ethereum Layer-2-Boom: VanEck prognostiziert Billionenbewertung bis 2030

Wormhole-Airdrop beschenkt Hacker – beinahe

Token im Wert von über 800 Millionen US-Dollar: Das Bridge-Projekt Wormhole schnürte vergangene Woche ein dickes Airdrop-Paket, um den neu gelaunchten W-Token medienwirksam am Markt zu platzieren. Ein lohnendes Geschäft – jedenfalls für berechtigte Teilnehmer. Nach aktueller Bewertung erreicht der Token bereits nach wenigen Tagen eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden US-Dollar: Platz 80 der größten Kryptowährungen. Insgesamt sechs Prozent des gesamten Token-Angebots wurden beim Airdrop freigegeben. Ganz reibungslos verlief der aber nicht.

Weitere Infos erhaltet ihr hier: Wormhole-Airdrop beschenkt Hacker – beinahe