In diesem Artikel erfährst du: Wie die Krise sich auf Solana auswirkt

Warum man die Krise mit Gelassenheit nimmt

Was die Kultur von Solana ausmacht

Woran Berliner Entwickler bei Solana arbeiten

Früher im 19. Jahrhundert wurden hier Lokomotiven gebaut. Jetzt arbeiten junge Gen Zs und Millennials am Internet der Zukunft, dem Web3. Zum dritten Mal lud das “German Superteam” von Solana, der viertgrößten Blockchain der Welt, am 9. April in Berlin zum Wettbewerb, der Build Station. Sie ist Teil eines globalen Hackathons, dem größten der Geschichte von Solana: 8.000 Menschen haben 1.000 Projekte weltweit eingereicht, 35 davon wurden im w3.hub in Berlin präsentiert, über eine Million an Preisgeldern winken insgesamt für die Gewinner bei der Verkündung im Mai 2024. Mit dabei: BTC-ECHO.

Draußen herrscht Krise. Solana liegt seit Tagen lahm. Transaktionen gehen kaum durch. Wale und Bots überbieten sich bei den Gebühren, die in Extremfällen bis auf über 100 US-Dollar steigen. Normale Nutzer: schauen etwas in die Röhre. Nächste Woche soll sich die Situation bessern, durch ein großes Update und Patches. Auf Twitter regnet es trotzdem wieder Spott und Häme.