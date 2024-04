Paris öffnet der Krypto-Branche ihre Pforten. Dieser Tage tummelt sich das Who’s who der Szene in der französischen Hauptstadt auf der Paris Blockchain Week 2024, einer der größten Krypto-Konferenzen Europas, mit über 10.000 Besuchern und etwa 400 Speakern. In zahlreichen Panels diskutieren die führende Köpfe namhafter Unternehmen wie Richard Teng (Binance CEO), Jeremy Allaire (Circle CEO), Brad Garlinghouse (Ripple CEO) oder auch Paolo Ardoino (Tether und Bitfinex CEO) die neuesten Entwicklungen in der Branche. Für euch mittendrin: BTC-ECHO.

Die Redakteure Johannes MacSwayed und Daniel Hoppmann berichten für euch drei Tage lang von der Paris Blockchain Week. Sie führen Interviews mit Szenegrößen wie Paolo Ardoino, Jan Van Eck (Van Eck), Sergej Kunz (1inch) und vielen mehr.

Neben der Hauptveranstaltung im größten und wohl bekanntesten Museum der Welt, dem Louvre, laden Aussteller Besucher dazu ein, die neuesten Produkte der Krypto-Branche zu testen. Parallel organisieren die Veranstalter einen Hackathon, bei denen Entwicklern Geldgewinne einstreichen und später ihre Idee einer breiten Masse auf der Bühne vorstellen können. Eine Übersicht des Programms findet ihr hier.

Abseits des Main-Events organisiert die Krypto-Szene zahlreiche Nebenveranstaltungen und Partys in der französischen Hauptstadt.

Krypto-Industrie im Bullenfieber

Seit unserem letzten Besuch hat sich viel getan. Die Nachwehen des vergangenen Bärenmarkts sind verflogen, stattdessen macht sich Euphorie breit. Die Zulassung der Bitcoin Spot ETFs in den USA haben die Stimmung am Markt deutlich aufgehellt, das merkt man auch auf der Paris Blockchain Week. Das Bullenfieber hat die Branche definitiv erfasst – und das noch vor dem Bitcoin Halving.

