Die bullishen Bitcoin-Prognosen kannten noch vor einem Jahr keine Obergrenze. Selbst 250.000 US-Dollar erschienen vielen Krypto-Experten und Finanzinstituten als realistisches Kursziel bis Ende 2025. Umso bitterer ist nun das Erwachen, denn die Bären haben spätestens seit November das Ruder fest in der Hand und die Krypto-Leitwährung verlor mehr als 40 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Allzeithoch. Doch wie konnte es dazu kommen? Warum lagen selbst erfahrene Brancheninsider soweit daneben? Und: Welche Lektionen können Anleger aus den geplatzten Kursträumen ziehen?

Nicht nur Krypto-Influencer lagen mit ihren Bitcoin-Kurszielen weit daneben

Dass dauerhaft bullishe Krypto-Analysten wie Tom Lee oder umstrittene Finanzinfluencer wie Robert Kiyosaki mit ihren Bitcoin-Kursprognosen deutlich über das Ziel hinausschossen, war noch vergleichsweise erwartbar. Der Fundstrat-Experte und BitMine-Chaiman Lee hatte während der Krypto-Korrektur im vergangenen April 150.000 US-Dollar als Bitcoin-Kursziel bis Jahresende aufgestellt, während Bestsellerautor Kiyosaki direkt von 250.000 US-Dollar ausging, da ein “massiver Crash” die traditionellen Finanzmärkte erschüttern werde. Auch BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes, dessen makroökonomische Analysen als hochwertig gelten, lag mit seiner Bitcoin-Prognose genauso klar daneben.

Viele der spektakulären Prognosen entstehen jedoch nicht aus bloßer Fehleinschätzung der Marktrealität. Gerade auf Social Media belohnt die Aufmerksamkeitsökonomie extreme Kursziele viel stärker als nüchterne Einschätzungen. Wer also beispielsweise 200.000 US-Dollar ausruft, generiert damit Reichweite und mediale Präsenz. Davon profitieren nicht nur Influencer, sondern ebenfalls die Unternehmen aus der Branche. Treasury-Firmen oder Investmentfonds haben ein klares Interesse an steigender Nachfrage nach Bitcoin. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Der betrachtete Zeithorizont ist oft schlichtweg zu kurz, als das glaubwürdige Prognosen aufgestellt werden könnten.

Auswertung der Prognosen von Investmentfirmen für 2025 I Quelle: WU Blockchain

Neben den Influencern lagen daher selbst seriöse Vermögensverwalter mit ihren im ersten Halbjahr 2025 aufgestellten BTC-Kurszielen fast immer daneben. Bitwise-CIO Matt Hougan hielt sogar noch im Juli an den prognostizierten 200.000 US-Dollar bis zum Jahresende fest. Nicht zuletzt verfolgen große Asset Manager dabei ihre eigenen Geschäftsinteressen. Hohe Kursziele können die Nachfrage nach Krypto-Produkten wie Spot ETFs ankurbeln und sorgen zudem für mehr Aufmerksamkeit und steigendes Handelsvolumen. Für Anleger gilt deshalb, solche Prognosen eher als Stimmungsindikator zu verstehen und nicht als verlässliche Grundlage für eigene Investmententscheidungen.

Das (eigentlich) längst bekannte Problem mit den Finanzmarktprognosen

Preisprognosen scheitern aber nicht nur im Krypto-Sektor regelmäßig, denn dahinter stecken neben den genannten Interessenkonflikten oft auch psychologische Effekte, die das Denken von Marktteilnehmern prägen. Besonders verbreitet ist der sogenannte Recency Bias, also die Neigung, die jüngste Vergangenheit in die Zukunft fortzuschreiben. Wenn Kurse über Monate nur steigen, wirken optimistische Szenarien plötzlich sehr plausibel und entsprechend ambitioniert fallen die Kursziele aus.

Dreht die Stimmung dagegen ins Negative, dominieren schnell besonders pessimistische Prognosen. Nach der Bitcoin-Korrektur unter 70.000 US-Dollar stellte Bloomberg-Analyst Mike McGlone beispielsweise einen Absturz auf 10.000 US-Dollar in den Raum – das entspräche einem 92-prozentigen Verlust im Vergleich zum Allzeithoch (!). Verstärkt wird dieser Effekt durch Herdentrieb und Confirmation Bias, da Analysten und Investoren häufig nach Informationen suchen, die ihre Annahmen bestätigen.

Dass Prognosen regelmäßig danebenliegen, ist an den traditionellen Finanzmärkten schon seit Langem bekannt. Wer die Seriosität der Kursziele beurteilen will, sollte deshalb weniger auf das aktuelle Kursziel als auf die Trefferquote früherer Prognosen achten. In der Praxis bestätigt sich nämlich häufig, dass falsche Vorhersagen schnell in Vergessenheit geraten, während einzelne Treffer im Nachhinein stärker hervorgehoben werden. Auch eine stehengebliebene Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an.

Wie anfällig kurzfristige Prognosen sind, demonstrierte besonders deutlich das Handelsjahr 2008. Zu Jahresbeginn erwarteten zahlreiche Banken für den DAX und den S&P 500 ein solides Börsenjahr, einige Analysten sahen den DAX sogar deutlich über 8.000 Punkten. Nur wenige Monate später löste jedoch die Lehman-Pleite eine globale Finanzkrise aus. Der DAX verlor im Jahresverlauf zeitweise rund die Hälfte seines Wertes, ein Horrorszenario, das wenige Monate zuvor kaum jemand auf dem Radar hatte. Solche “schwarzen Schwäne” machen kurzfristige Vorhersagen gefährlich.

Time statt Timing: Wie Bitcoin-Anleger mit Kursprognosen umgehen sollten

Trotz allem bleiben Kursziele populär, weil sie in einem unsicheren Marktumfeld eine scheinbare Orientierung bieten. Zudem sind sie leicht verständlich, da sie eine klare Geschichte über die Zukunft erzählen. Hilfreicher als eine blinde Orientierung an einzelnen Bitcoin-Prognosen ist jedoch ein kritischer Umgang damit. Wer solche Einschätzungen liest, sollte sie eher als eine Momentaufnahme der aktuellen Marktstimmung verstehen und nicht so sehr als belastbare Grundlage für eigene Investmententscheidungen.

Entscheidend sind für die meisten Investoren ohnehin nicht kurzfristige Preisentwicklungen, sondern die zentralen Eigenschaften des Netzwerks. Bitcoin ist der erste wirklich knappe digitale Wertspeicher und wird nicht ohne Grund mit Gold verglichen. Die maximale Menge von 21 Millionen Coins ist fest im Protokoll verankert und entzieht sich vollständig politischer Einflussnahme. Wer in einer Welt mit kontinuierlich entwertenden Fiatwährungen an die Vorteile von Bitcoin glaubt, der sollte konsequenterweise einen Zeithorizont von Jahren oder gleich Jahrzehnten mitbringen.

Bärenmärkte erwiesen sich in der Vergangenheit häufig als attraktive Einstiegsphasen. Wenn der Markt von Angst geprägt ist und die Schlagzeilen besonders pessimistisch klingen, fällt es vielen Anlegern aber schwer, die Nerven zu behalten. Statt verzweifelt zu versuchen, den perfekten Boden zu treffen, setzen erfahrene Bitcoin-Veteranen daher oft auf Geduld und regelmäßige Käufe über Sparpläne. Die einfache Börsenweisheit dahinter: Time in the market beats timing the market. Wer über Jahre investiert bleibt und seine Emotionen heraushält, hat die besten Chancen auf langfristigen Erfolg.