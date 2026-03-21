Crypto’s True Believers – schlimmer als FTX und Terra?

Es braucht schon viel, um noch größeren Schaden als FTX und Terra am Krypto-Markt anzurichten. Schaffen es die “wahren Krypto-Gläubigen”?

2022 war ein Leidensjahr für den Krypto-Space. Zuerst die Terra-Implosion und wenige Monate später der FTX-Crash. Zusammen wurden rund 70 Milliarden US-Dollar an Anlegergeldern vernichtet. Größer war vielleicht nur der entstandene Vertrauensverlust. Wohl nie war der Imageschaden größer – bis jetzt?

Die “wahren Krypto-Gläubigen”

“Crypto’s True Believers Demand to Be Taken Seriously”: So der Titel eines Vanity-Fair-Stückes, das auf den ersten Blick wie ein harmloser Artikel über ein paar schrille Krypto-Millionäre scheint, doch laut dem ehemaligen CNBC-Reporter und Gründer von Trustless Media, Zack Guzman, mehr Sprengstoff bietet als Terra und FTX.

Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, Ark-Invest-Gründerin Cathie Wood, Ex-Coinshares-CTO Meltem Demirors und Polychain-Capital-CEO Olaf Carlson-Wee geben in einem ehemaligen Bankgebäude, das zu einem Luxushotel umfunktioniert wurde, Einblicke in das “Mindset” eines “wahren Krypto-Gläubigen”. Es ist ein Porträt, das zeigen soll, wo Krypto gerade steht, was es antreibt, wer es antreibt. Doch dabei wirkt, als sei man zum letzten Abendmahl verabredet.

https://twitter.com/zGuz/status/2033978347269632505

“Du siehst irgendwie jünger aus”, schmeichelt Cathie Wood ihrer Kollegin Meltem Demirors, als sie sich sehen. “Das liegt daran, dass ich jetzt reich bin”. Yu-Chi Lyra Kuo, “Entrepreneurin” und Lebensgefährtin von OpenSea-Gründer Devin Finzer, lässt für das Fotoshooting schnell noch Anzüge von Armani Privé einfliegen. Ein paar Stockwerke tiefer kann sich Mike Novogratz derweil nicht zwischen einem glitzernden schwarzen Anzug und einem roten von Valentino entscheiden, greift dann aber zu letzterem.

Szenen wie diese bedienen so ziemlich jedes Klischee, das man mit Krypto verbindet. Neureiche, die sich damit rühmen, “eine religiöse Bewegung” aufgebaut zu haben, aber eigentlich nur ihren Luxus zur Schau stellen. Sich als Visionäre inszenieren, aber Sätze sagen wie “Technologie ohne Spiritualität ist nichts“. Wenn das die “True Believers” sind, kann man Krypto auch gleich begraben: So könnte man Guzmans Vorwurf vielleicht interpretieren.

Krypto am Ende?

Der Artikel trifft den Kern eines grundsätzlichen Konflikts. Das rebellische Krypto war einmal. Mit dem Segen der Trump-Regierung und der Wall Street im Rücken ist es längst im Establishment angelangt. Die fundamentale Frage, die am Ende also gestellt wird: “Wird die Branche zu genau dem, was sie einst gehasst hat – oder verändert sie die Welt von innen heraus?”

Das hängt vom Standpunkt ab. Was von einigen als Verrat an den ursprünglichen Idealen gesehen wird, ist für andere schlicht “der Beweis, dass das Experiment funktioniert hat”. Dazu zählen sich wohl auch die “Krypto-Gläubigen”. Aber vielleicht lässt sich die Welt “von innen heraus” ja wirklich besser mit einem roten Valentino-Anzug verändern.

FTX-Drama bald auf Netflix

Einen Beweis, dass das Experiment “The Altruists” funktioniert, muss Streaming-Dienst Netflix erst noch liefern. Denn nach allem, was bislang bekannt ist, könnte auch die angekündigte Serie über das Beziehungsdrama zwischen Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison, das im FTX-Crash endete, ziemlich peinlich werden.

Die Besetzung von Julia Garner und Anthony Boyle in den Hauptrollen, wie nun bekannt gegeben wurde, verlangt jedenfalls einiges an Vorstellungskraft ab. “Was zum Teufel ist das denn? Habt ihr Blinden die beiden mal gesehen?” Kommentare wie dieser häufen sich unter dem millionenfach geklickten Tweet. Vielleicht hat sich Netflix, scherzt ein Nutzer, bei den Rollenangaben aber nur vertan.

https://twitter.com/wirelyss/status/1928249549346185536

Auch sonst verheißen die bisherigen Informationen wenig Gutes. So werden aus zwei unscheinbaren Nerds “Bonnie und Clyde der Generation Z”: “Zwei hochintelligente, ehrgeizige junge Idealisten, die versuchten, das globale Finanzsystem im Handumdrehen neu zu gestalten”. Wir sind gespannt.

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