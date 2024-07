In diesem Artikel erfährst du: Worum es in der Klage der US-Börsenaufsicht gegen Consensys geht

Was die SEC an MetaMask stört

Wie ein Krypto-Anwalt die Chancen von Consensys vor Gericht einschätzt

Die Securities and Exchange Commission (SEC) bläst zur nächsten Großoffensive gegen den Krypto-Sektor. Diesmal schießt die US-Börsenaufsicht gegen Consensys, eines der größten Software-Unternehmen der Branche. Im Fokus steht das Vorzeigeprodukt der Firma und weltweit am häufigsten benutzte Krypto-Wallet: MetaMask. Doch worum geht es in dem Konflikt genau, was stört die SEC an MetaMask und welche Chancen hat Consensys im sich anbahnenden Rechtsstreit? BTC-ECHO hat dazu Krypto-Anwalt Alireza Siadat befragt.

