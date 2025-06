In diesem Artikel erfährst du: Warum die Circle-Aktie seit dem IPO regelrecht explodiert ist

Welche Gefahren der Hype um Circle und Krypto-Aktien mit sich bringt

Wie Krypto-Anleger neue Börsengänge für mehr Rendite nutzen können

Mit einer sensationellen Aktienrallye begeistert Circle seit dem Börsengang sowohl die Krypto-Community als auch TradFi-Investoren. So unspektakulär der hauseigene Dollar-Stablecoin USDC aus Renditesicht daherkommt, so beeindruckend ist die Performance der Circle-Aktie: Von 31 US-Dollar auf 223 US-Dollar binnen drei Wochen. Doch nun verkauft ARK Invest, die Firma von Cathie Wood, schlagartig Circle-Aktien im Wert von 110 Millionen US-Dollar. Dass der Aktienkurs direkt um 15 Prozent nachgibt, weckt Zweifel an der Nachhaltigkeit des IPO-Hypes. Weshalb Brancheninsider warnen und wie Anleger die neuen Krypto-Aktien gewinnbringend in ihre Portfolios integrieren.

