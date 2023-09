Chainlink versorgt Blockchains mit Daten aus der “echten” Welt. Mit diesem Service machte sich das Oracle-Netzwerk unverzichtbar für den DeFi-Sektor. Doch statt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, entwickelte das Unternehmen fleißig neue Lösungen für den Space. Das lockt offensichtlich Investoren an. In den letzten Wochen legte der LINK-Kurs ordentlich zu und lässt dabei Bitcoin, Ethereum und Co. blass aussehen. Was dahinter steckt und was noch kommen könnte.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden