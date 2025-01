Die Kryptowährung Chainlink (LINK) erholt sich in den letzten Wochen und nimmt sein bisheriges Jahreshoch wieder ins Visier. Das steckt hinter dem Wachstum – und so könnte es weitergehen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum eine bullishe Trendfortsetzung von Chainlink (LINK) wahrscheinlich ist

Welche Kursmarken für Anleger nun relevant werden dürften

Wieso das Data-Oracle ein zentraler Player im RWA-Markt ist

Warum Chainlink von Donald Trumps Krypto-Strategie profitieren dürfte

Der Kurs von Chainlink (LINK) kann in den letzten sieben Tagen um 26 Prozent gen Norden zulegen und seine Zwischenkorrektur damit beenden. Mit 26,85 US-Dollar erreichte der LINK-Kurs zuletzt eine wichtige Widerstandsmarke. Diese starke Kursbewegung zeigt, dass Chainlink aktuell zu den Outperformern am Kryptomarkt gehört und als US basiertes Kryptounternehmen zu einem der größten Profiteure der America First Strategie des neuen US-Präsidenten zählen dürfte und seine Quasi-Monopolstellung weiter ausbauen könnte. Aktuell handelt der Kurs des Data-Feed-Anbieters nur rund 17 Prozent unter seinem Vorjahreshoch. Auf welche Kursniveaus die Anleger darüber hinaus kurz- und mittelfristig achten sollten, wird im Folgenden analysiert.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden