Die US-Analysefirma Chainalysis warnt vor einer Betrugsmasche. 2023 konnten Krypto-Scammer so 374 Millionen US-Dollar ihren Opfern stehlen.

Es ist das Horrorszenario eines jeden Anlegers: Wenn Fremde sich Zugang zur eigenen Wallet verschaffen und die so hart zusammengesparten Coins entwenden. Die Art und Weise der Betrügereien sind im Krypto-Space mindestens so breit gefächert wie die Token-Vielfalt selbst. Eine Methode stach in der Vergangenheit jedoch besonders hervor: der Approval Phishing Scam.