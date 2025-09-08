In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Thomas Jarzombek die Chancen und Risiken von Bitcoin und Blockchain bewertet
- Warum die Blockchain-Technologie gerade in der heutigen Zeit an Bedeutung gewinnt
- Was laut dem CDU-Politiker für Proof-of Stake und Ethereum spricht
- Wo Deutschland heute im internationalen Krypto-Wettbewerb steht
Die politische Debatte rund um Bitcoin und Kryptowährungen gewinnt auch in Deutschland zunehmend an Fahrt. Die einen betrachten Bitcoin noch immer als bloßes Spekulationsobjekt, die anderen sehen darin einen Wertspeicher oder gar das technologische Fundament für künftige Innovationen. BTC-ECHO hat darüber mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek gesprochen. Im Interview erklärt er, wie er die Rolle von Bitcoin als Anlageklasse einschätzt und welche Potenziale für Blockchain-Technologien im staatlichen Bereich existieren. Außerdem: Wie stark Deutschland im internationalen Krypto-Wettbewerb wirklich abschneidet.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden