Ein Problem, das so alt ist, wie die Bitcoin-Blockchain: das Trilemma von Dezentralität, Skalierbarkeit und Sicherheit. Alle drei unter einen Hut zu bringen, ist meistens schwierig. Skaliert eine Blockchain besonders gut, etwa wie bei Proof-of-Stake-Coins, kommt deren Dezentralität ins Wanken. Ist sie im Umkehrschluss besonders dezentral und sicher, skaliert sie oft weniger gut und neigt zu Verstopfungen bei Transaktionsüberschuss. Das Casper Network will dieses Problem angehen.

Mehr Krypto-Wissen? Du willst mehr über Blockchain, Kryptowährungen und Bitcoin erfahren? Dann schau in unserer Academy vorbei! Jetzt schlau machen

Casper Network vs. Blockchain-Trilemma

Um das Blockchain-Trilemma in Luft aufzulösen setzt das Casper Network auf den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus in Kombination mit dem WebAssembly-Standard. Außerdem setzt das Netzwerk auf Highway, ein eigenes Konsensprotokoll. Damit kann das Casper Network laut eigenen Angaben gewöhnlichen Protokollen einige Vorteile entgegensetzen. Dazu zählt etwa eine höhere Finalität bei der Verarbeitung von Blöcken, was zu einer schnelleren Verarbeitung von Transaktionen führt. Zudem erreiche das Protokoll durch den Einsatz von Highway eine höhere Flexibilität in der Finalisierung von Blöcken.

Ausgerichtet ist das Netzwerk auf Unternehmen und Blockchain-Entwickler.

CSPR Token

Wer den CSPR Token nutzt, kann diesen im Netzwerk einsetzen, um den Konsensmechanismus zu unterstützen. Wer dort als Validator für den Proof-of-Stake-Konsens auftritt, wird mit Token belohnt.

Als der Token am 22. März 2021 als Initial Coin Offering (ICO) auf den Markt geworfen wurde, war er recht schnell vergriffen. Wer damals zum Startpreis von 0,015 US-Dollar pro Token zugeschlagen hat, konnte satte Profite einstreichen. Denn schon am 12.05.2021 erreichte CSPR sein Allzeithoch von 1,33 US-Dollar. Danach fiel der Kurs jedoch recht schnell wieder ab und dümpelt seitdem zwischen 0,20 US-Dollar und 0,30 US-Dollar.