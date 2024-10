In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Cardano: Was der Krypto-Markt für ADA bereithält

Ein vielversprechender Versuch von Cardano (ADA), den 200-Daily-EMA zu durchbrechen, wurde durch die gleichzeitige Korrektur von Bitcoin und anderen Altcoins unterbrochen, was ADA in eine eigene Korrektur zog. ADA fand Unterstützung an der grünen Box. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn ADA noch einmal den 50-Daily-EMA angesteuert und diese als Unterstützung genutzt hätte.

Dennoch war dies ausreichend, um den Indikatoren eine Chance zur Abkühlung zu geben und neue Liquidität in den Markt zu bringen.

Nun steht ADA vor einem zweiten Versuch, den 200-Daily-EMA zu durchbrechen. Sollte dies nicht gelingen, könnte ein M-Pattern entstehen, was bearish wäre. Der nächste Widerstand für ADA läge dann bei 0,4184 US-Dollar.

Droht der Abverkauf für Cardano auf dem 4-Stunden-Chart?

Wie im Chartbild dargestellt, könnte es sein, dass ADA auf dem 4-Stunden-Chart erneut auf den 200-EMA abverkauft wird, falls der Kurs den 50-EMA nicht überwinden kann. In diesem Fall würde auch die hellblaue Linie als Unterstützung in den Fokus rücken. Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei 45 Punkten und hat die Signallinie noch nicht durchbrochen. Es besteht jedoch Potenzial für eine Bewegung sowohl nach oben, als auch nach unten.

Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) zeigt eine leichte Verbesserung, da das Histogramm anzeigt, dass das negative Momentum langsam abnimmt und in den positiven Bereich übergehen könnte. ADA muss den Kurs an der 800er EMA weiter nach oben bringen, wo auch die rote Box als Widerstand wartet.

