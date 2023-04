On-Chain-Daten zeigen, dass Cardano im ersten Quartal 2023 überdurchschnittlich stark gewachsen ist. Seit dem ersten Januar stieg die Marktkapitalisierung von ADA um 54 Prozent von 8,6 Milliarden US-Dollar auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg führte dazu, dass Cardano seit Anfang des Jahres vom 9. auf den 7. Platz im Ranking der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufstieg. Zu Redaktionsschluss handelt ADA bei rund 0,4 US-Dollar.

DeFi-Sektor wächst um 194,9 Prozent

Der Total Value Locked (TVL), also das gesamte in den Smart Contracts von Cardano-Projekten befindliche Geld, stieg im ersten Quartal 2023 um 194,9 Prozent von 50,8 Millionen US-Dollar auf 149,8 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg wurde sowohl von etablierten Protokollen wie MinSwap, als auch von neueren Protokollen wie Liqwid Finance angetrieben. Darüber hinaus stieg der Gesamtwert aller Stablecoins im Cardano-Ökosystem seit Januar um 261 Prozent auf über 10 Millionen US-Dollar an. Die Stablecoins IUSD von Indigo sowie DJED von Djed waren hauptverantwortlich für dieses Wachstum und einer der Haupttreiber hinter dem Anstieg des Cardano-TVLs im ersten Quartal 2023.

Total Value Locked in Cardano. Quelle: defilama.com

Die Entwicklung des TVLs von Cardano ist zwar bemerkenswert. Vergleicht man es jedoch mit Ethereum und seinen Skalierungslösungen, ist das ADA-Ökosystem nach wie vor winzig. Der TVL von Ethereum beträgt derzeit 28,71 Milliarden US-Dollar und allein die zwei größten L2-Skalierungslösungen, Arbitrum und Optimism, kommen zusammengerechnet auf ein TVL von rund 2,9 Milliarden US-Dollar.

Cardano-Entwicklung schreitet voran

Eine weitere positive Entwicklung ist der Start des ersten Hydra-Heads. Hydra ist eine Layer-2-State-Channel-Skalierungslösung und die erste Skalierungslösung einer Reihe von Skalierungsupgrades, die erstmals im März auf der Cardano Mainchain live gegangen sind.

Hydra zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit des ADA-Netzwerks zu verbessern, indem Transaktionen und Smart Contracts von der Haupt-Blockchain auf separate, parallele Kanäle verlagert werden. Diese Kanäle ermöglichen eine schnellere und effizientere Verarbeitung von Transaktionen und reduzieren gleichzeitig die Netzwerkauslastung von Cardano.

Cardano ist die fünftgrößte Blockchain für NFTs

Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der NFT-Sektor von Cardano Messari zufolge einen Rückgang der täglichen Transaktionen um 27 Prozent. Zudem fiel das NFT-Handelsvolumen auf Cardano im Vergleich zum Vorquartal auf 40,5 Millionen US-Dollar. Cardano ist jedoch trotz dieses Rückgangs immer noch die fünftgrößte Blockchain nach NFT-Handelsvolumen.

Das NFT-Verkaufsvolumen auf Cardano konzentrierte sich demnach auf den NFT-Marktplatz Jpg.store. Dieser war im ersten Quartal 2023 für rund 98 Prozent des gesamten ADA-NFT-Handelsvolumens verantwortlich, wobei SpaceBudz die beliebteste ADA-NFT-Sammlung von Cardano ist.

Fazit

Cardanos Entwicklung ist oft langsamer, als es ADA-Entwicklern lieb ist. Die Entwickler-Community priorisiert Nachhaltigkeit und Stabilität gegenüber Geschwindigkeit. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass Smart Contracts mit dem Alonzo-Hard-Fork erst im Jahr 2021 aktiviert wurden, mehr als vier Jahre nach dem Start des Netzwerks. Trotz dieser Umstände baut das Blockchain-Projekt seine Präsenz im Krypto-Space kontinuierlich aus. Insbesondere der DeFi-Sektor scheint sich dabei zunehmend am Krypto-Markt zu etablieren.