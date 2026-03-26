Mit einem neuen Standard für programmierbare Token und der Anbindung an LayerZero will Cardano zwei Schwächen zugleich angehen. Das könnte das Netzwerk nicht nur für Stablecoins und RWAs, sondern auch für institutionelle Anwendungen interessanter machen.

Cardano arbeitet an zwei Infrastruktur-Bausteinen, die für das eigene Ökosystem besonders wichtig werden könnten. Mit CIP-0113 entsteht ein Standard für programmierbare Token, der regulatorische Vorgaben wie Identitäts- und Geldwäscheprüfungen sowie Sperr- oder Eingriffsmechanismen direkt auf Token-Ebene abbilden soll. Parallel öffnet die LayerZero-Integration Cardano stärker für Cross-Chain-Liquidität und den Anschluss an andere Blockchain-Ökosysteme. Cardano will damit bei Stablecoin-Liquidität, tokenisierten Vermögenswerten (RWAs) und institutionellen Anwendungen aufholen.

Was CIP-0113 für Cardano verändert

Cardanos natives Asset-Modell gilt seit Jahren als Stärke des Netzwerks. Token werden direkt auf der Ledger-Ebene behandelt und lassen sich direkt dort transferieren. Das macht Cardano mit seinem eUTXO-Modell strukturell ähnlicher zu Bitcoin als viele account-basierte Blockchains, die Token primär über Smart Contracts abbilden. Genau darin lag bislang aber auch eine Schwäche des Netzwerks. Ein einmal ausgegebener Token ließ sich nur begrenzt mit regulatorischen Regeln versehen.

Hier setzt der neue Standard CIP-0113 an, der native Assets um eine programmierbare Logik erweitern soll. Denkbar sind etwa KYC- und AML-Prüfungen, White- und Blacklists für Adressen sowie Sperr- und Rückholfunktionen. Damit adressiert Cardano genau jene Anforderungen, die bei tokenisierten Wertpapieren und anderen regulierten On-Chain-Assets eine zentrale Rolle spielen.

Warum das für Stablecoins und tokenisierte Assets wichtig ist

Viele der wichtigsten Krypto-Narrative drehen sich derzeit um Stablecoins, Tokenisierung und Real-World-Assets. Wer Fondsanteile, Anleihen, private Kreditmärkte oder Unternehmensanteile auf eine Blockchain bringen will, muss regulatorische Anforderungen technisch umsetzen können. Dazu gehören je nach Rechtsraum Transferbeschränkungen, Identitätsprüfungen oder Eingriffsmöglichkeiten bei gerichtlichen Anordnungen.

Ganz theoretisch ist diese Entwicklung schon jetzt nicht mehr. Seit Ende Februar ist mit USDCx bereits ein neuer, USDC-gestützter Stablecoin auf dem Cardano-Mainnet live. Laut Cardano Foundation soll USDCx dollarbasierte Liquidität und Interoperabilität auf Cardano stärken. CIP-0113 würde daran anknüpfen, indem es künftig einen standardisierten Regelrahmen für weitere regulierte Token-Arten liefern könnte.

Warum LayerZero für Cardanos Interoperabilität wichtig ist

Doch programmierbare Token allein lösen noch kein Liquiditätsproblem. Deshalb spielt auch die LayerZero-Integration eine wichtige Rolle. Während CIP-0113 die Compliance-Seite adressiert, soll LayerZero das Netzwerk stärker mit dem restlichen Krypto-Markt verbinden. Damit öffnet sich Cardano perspektivisch für ein Netz aus mehr als 160 Blockchains sowie für eine deutlich größere Auswahl an Assets und Anwendungen.

LayerZero will represent the largest interoperability deployment in Cardano’s history, connecting its ecosystem to over 160 blockchains like Ethereum, Solana, Aptos, and more.



It also connects Cardano developers and users to over $90 billion in LayerZero-powered assets.… — LayerZero (@LayerZero_Core) March 17, 2026

Ein programmierbarer Token nützt wenig, wenn er in einem isolierten Ökosystem zirkuliert. Erst durch Interoperabilität entsteht ein realistischeres Umfeld für Stablecoin-Liquidität, tokenisierte Vermögenswerte und DeFi-Anwendungen, die nicht nur lokal auf Cardano existieren, sondern auch Anschluss an den größeren Markt finden. CIP-0113 schafft den Regelrahmen, LayerZero die Anbindung an breitere Liquidität.

Noch kein fertiger Durchbruch

Trotz des strategischen Potenzials ist es verfrüht, schon jetzt von einem voll einsatzfähigen institutionellen Cardano-Stack zu sprechen. Die Kernlogik ist zwar implementiert und getestet, zugleich verweist die Cardano Foundation auf weiteren Testbedarf und eine noch ausstehende Sicherheitsprüfung.

Hinzu kommt, dass ein Standard allein noch keine breite Nutzung garantiert. Wallets, Explorer, Indexer und DApps müssen die neue Logik erst sauber implementieren, damit programmierbare Token im Alltag reibungslos funktionieren. Auch bei LayerZero ist die technische Anbindung nur der erste Schritt. Ob daraus tatsächlich mehr Liquidität und eine stärkere Nachfrage entstehen, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.

Für Cardano ist die Entwicklung vor allem ein wichtiger Infrastruktur-Schritt. Mit CIP-0113 arbeitet das Netzwerk an einem Standard für regelbasierte, institutionell nutzbare Token. Mit LayerZero und dem bereits gestarteten USDCx kommt mehr Anschluss an Stablecoin-Liquidität und den breiteren Krypto-Markt hinzu. Noch ist das kein fertiger Massenmarkt-Durchbruch. Doch für ein Ökosystem, das bei Stablecoins, RWAs und institutioneller Tokenisierung bislang eher als Nachzügler galt, ist es ein großer Schritt.

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