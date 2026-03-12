Kurz vor dem geplanten Mainnet-Start bekommt Midnight neuen Rückenwind. Binance startet den Spot-Handel mit NIGHT. Warum das Listing mehr ist als eine reine Börsenmeldung ist.

Kurz vor dem angekündigten Mainnet-Start Ende März rückt Midnight erneut in den Fokus des Marktes. Binance hat den Token NIGHT am gestrigen 11. März in den Spot-Handel aufgenommen. Gehandelt wird gegen USDT, USDC und BNB. Parallel verteilt die Börse im Rahmen ihres HODLer-Airdrops 240 Millionen NIGHT an berechtigte BNB-Nutzer. Damit bekommt das Cardano-nahe Privacy-Projekt unmittelbar vor seinem nächsten operativen Meilenstein zusätzliche Reichweite und Liquidität.

Gleichzeitig baut das Netzwerk seine Infrastruktur für den Start aus. Zu den föderierten Node-Partnern zählen unter anderem Google Cloud, Blockdaemon, Shielded Technologies und AlphaTON. Später kamen mit MoneyGram, Vodafone und eToro weitere Namen hinzu, die klar in Richtung Payments, regulierte Fintech-Infrastruktur und institutionell nutzbare Blockchain-Anwendungen weisen.

Midnight: Was das Projekt von Monero und Zcash unterscheidet

Midnight setzt sich bewusst von klassischen Privacy Coins wie Monero oder Zcash ab. Dort steht in der Regel vor allem die Verschleierung von Transaktionen im Mittelpunkt. Midnight geht einen Schritt weiter und setzt auf programmierbare Privatsphäre für Smart Contracts. Daten und Zustände sind standardmäßig privat, können bei Bedarf aber gezielt offengelegt werden. Das Projekt spricht von “rationaler Privatsphäre”, also nicht völlige Intransparenz, sondern selektive Offenlegung. Dort, wo sie für Audits, Regulierung oder Geschäftsanwendungen notwendig ist.

Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO brachte Midnight-CTO Sebastian Guillemot den Unterschied so auf den Punkt:

Wir versuchen nicht nur, privates Gold zu bauen, wir versuchen, privates Öl zu bauen.

Damit beschreibt Guillemot Midnight nicht als bloßen privaten Wertspeicher, sondern als umfassende Privacy-Infrastruktur für DeFi, digitale Identitäten, Kreditmärkte oder Marktplätze. Genau dort liegt der besondere Anreiz des Projekts für Entwickler und regulierungsnahe Anwendungsfälle.

USDCx bringt neue Liquidität für Cardano und Midnight

Ein weiterer wichtiger Baustein ist USDCx auf Cardano. Circle hat den Start des Stablecoins im Februar bestätigt. Laut Circle ist USDCx vollständig durch in Circles xReserve gehaltene USDC gedeckt und soll interoperable Transfers mit USDC auf unterstützten Blockchains ermöglichen, ohne von klassischen Drittanbieter-Bridges abhängig zu sein. Für die Nutzer ist das besonders relevant, denn Circle zufolge lassen sich USDC-Einzahlungen von unterstützten Börsen direkt in Cardano Wallets leiten, was die Verbindung zwischen zentralisierter Liquidität Cardano und Midnight deutlich vereinfachen dürfte.

Für Midnight ist das mehr als nur eine Cardano-Randnotiz. Das Projekt selbst hebt USDCx zusammen mit LayerZero als Bausteine hervor, die das Umfeld für Entwickler und Anwendungen zum Mainnet-Start stärken sollen. Gerade für ein Netzwerk, das auf private beziehungsweise selektiv offengelegte Stablecoin-Transaktionen setzt, ist das ein wichtiger Punkt. Im BTC-ECHO-Interview betonte Guillemot, dass viele Nutzer Stablecoins im Alltag verwenden wollen, ohne bei jedem Bezahlvorgang ihre komplette Wallet-Historie preiszugeben. Genau hier will Midnight ansetzen.

Midnight City soll Privacy sichtbar machen

Vor dem Mainnet-Start macht Midnight mit der Simulation “Midnight City” zentrale Funktionen des Netzwerks sichtbar. Ende Februar hat das Team eine öffentliche Simulation gestartet, in der autonome KI-Agenten eine laufende digitale Ökonomie erzeugen. Ziel ist es zu zeigen, wie selektive Offenlegung, Privacy und Skalierung unter realitätsnaher Last funktionieren sollen.

Ob Midnight damit tatsächlich den Sprung von der ambitionierten Cardano-Erzählung zur breit genutzten Privacy-Infrastruktur schafft, wird sich erst nach dem Mainnet-Start zeigen. Das Binance-Listing dürfte die Aufmerksamkeit für Midnight kurz vor dem Mainnet-Start zusätzlich erhöhen.

