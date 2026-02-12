- Charles Hoskinson – zu sehen in einem McDonalds-Kostüm – bestätigte auf der Consensus Hong Kong die vollständige Integration des LayerZero-Protokolls auf Cardano. Damit erhält das Netzwerk direkten Anschluss an über 150 Blockchains und Liquidität in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar.
- Im Zentrum der Integration steht die Einführung von USDCx. Der Stablecoin wird über Zero-Knowledge-Kryptografie (ZK) abgesichert, um regulatorische Compliance mit Datenschutz zu vereinen. Hoskinson bezeichnet dies als fundamentalen Wandel für das Ökosystem.
- Zeitgleich zur Integration kündigte LayerZero den Launch einer eigenen Layer-1-Blockchain namens “Zero” an. Diese positioniert sich als “erster Multicore-Weltcomputer” und greift mit einer heterogenen Architektur direkt die Skalierungsmodelle von Ethereum und Solana an.
- Zero bricht radikal mit dem aktuellen Narrativ der Ethereum-L2s. Das Team bezeichnet die Roadmap der Rollups als “edle Lüge”, da diese entweder zentralisiert bleiben oder ihre Innovationskraft verlieren. Zero setzt stattdessen auf horizontale Skalierung, vergleichbar mit modernen Cloud-Architekturen.
- Das institutionelle Interesse ist bereits geweckt: Citadel Securities und Ark Invest haben sich in einer seltenen Token-Kauf-Aktion direkt mit ZRO-Token eingedeckt. Dieser verzeichnete im Zuge der Nachricht ein deutliches Plus von mehr als 20 Prozent.
- Auch Cardano rüstet intern auf: Die Midnight Foundation bestätigte den Mainnet-Start der Privacy-Partner-Chain für März. Hoskinson betonte, dass Midnight nicht auf Anonymitäts-Maximalisten von Monero zielt, sondern Privatsphäre massentauglich und regulatorisch konform macht.
