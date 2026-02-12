App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Kraken Einzahlungs-Bonus
Bis 9. März gibt Kraken 3% extra auf Einzahlungen
2.45 T $
Hyperliquid-Kurs31.85 $0.64%
Bitcoin-Kurs69,817.00 $1.36%
Ethereum-Kurs2,086.75 $1.96%
XRP-Kurs1.51 $7.58%
BNB-Kurs632.93 $2.37%
Solana-Kurs88.23 $4.75%
TRON-Kurs0.282415 $0.19%
Dogecoin-Kurs0.110868 $14.77%
Cardano-Kurs0.295149 $8.48%
Zcash-Kurs323.64 $20.80%
Chainlink-Kurs9.09 $3.62%
Gewichtige Partnerschaft 

Cardano integriert LayerZero und USDCx

Charles Hoskinson öffnet Cardano für 80 Milliarden US-Dollar Liquidität. Der LayerZero-Coup könnte der langersehnte Zündstoff für eine neue ADA-Rallye sein.

Johannes Macswayed
Teilen
Cardano-Kurs0.295149 $8.48 %
Bitcoin kaufen
Der ZRO-Token neben dem ADA-Coin auf einem glänzenden Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock | KI-Bearbeitung durch die Redaktion

 | Eine Partnerschaft mit Milliarden-Potenzial: Cardano bekommt einen neuen Stablecoin
  • Im Zentrum der Integration steht die Einführung von USDCx. Der Stablecoin wird über Zero-Knowledge-Kryptografie (ZK) abgesichert, um regulatorische Compliance mit Datenschutz zu vereinen. Hoskinson bezeichnet dies als fundamentalen Wandel für das Ökosystem.
  • Zeitgleich zur Integration kündigte LayerZero den Launch einer eigenen Layer-1-Blockchain namens “Zero” an. Diese positioniert sich als “erster Multicore-Weltcomputer” und greift mit einer heterogenen Architektur direkt die Skalierungsmodelle von Ethereum und Solana an.
  • Zero bricht radikal mit dem aktuellen Narrativ der Ethereum-L2s. Das Team bezeichnet die Roadmap der Rollups als “edle Lüge”, da diese entweder zentralisiert bleiben oder ihre Innovationskraft verlieren. Zero setzt stattdessen auf horizontale Skalierung, vergleichbar mit modernen Cloud-Architekturen.
  • Das institutionelle Interesse ist bereits geweckt: Citadel Securities und Ark Invest haben sich in einer seltenen Token-Kauf-Aktion direkt mit ZRO-Token eingedeckt. Dieser verzeichnete im Zuge der Nachricht ein deutliches Plus von mehr als 20 Prozent.
  • Auch Cardano rüstet intern auf: Die Midnight Foundation bestätigte den Mainnet-Start der Privacy-Partner-Chain für März. Hoskinson betonte, dass Midnight nicht auf Anonymitäts-Maximalisten von Monero zielt, sondern Privatsphäre massentauglich und regulatorisch konform macht.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins im Bärenmarkt: Diese Coins kaufen wir jetzt
Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Hubert Aiwanger und Markus Söder
Bayern positioniert sichFreie Wähler: “Bitcoin als staatlicher Vermögenswert ist unzuverlässig”
Bitcoin-Zyklus mit KI-Agenten: Roboterhand und menschliche Hand vor Kurschart und Bitcoin-Münze
Marktstruktur analysiertBitcoin-Zyklus: Was KI-Agenten zu M2, Halving und On-Chain diskutieren
Michael Saylor und eine rote Bitcoin-Münze
Meinungs-ECHO90 Prozent Crash? Michael Saylor: “We just roll it”
Pepe
0.000005 $
26.69%
Zcash
323.64 $
20.80%
pippin
0.705887 $
19.83%
Pudgy Penguins
0.007856 $
18.37%
Morpho
1.39 $
17.46%
Pi Network
0.177064 $
17.14%
Dogecoin
0.110868 $
14.77%
Bonk
0.000007 $
14.32%
Ondo
0.295616 $
12.24%
Pump.fun
0.002337 $
11.44%
Rain
0.009813 $
-2.19%
Figure Heloc
1.02 $
-2.09%
Provenance Blockchain
0.018374 $
-1.79%
PAX Gold
5,021.54 $
-0.44%
Tether Gold
4,993.19 $
-0.37%
Bitcoin Cash
563.11 $
-0.36%
Ondo US Dollar Yield
1.11 $
-0.35%
Beldex
0.080113 $
-0.35%
MemeCore
1.35 $
-0.28%
Usual USD
0.995648 $
-0.11%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren