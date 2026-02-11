LayerZero im Rally-Modus: Was hinter dem Kursschub steckt

Die Ankündigung der neuen “Zero”-Blockchain und prominente Investoren sorgen für 30 Prozent Plus bei LayerZero. Was sagt der Chart?

Der Krypto-Markt korrigiert weiterhin. Eine Ausnahme: LayerZero. Der Token steigt heute um beachtliche 30 Prozent. Grund ist die Ankündigung einer einer neuen Blockchain: Zero. Sie soll extrem schnell und günstig sein. Dabei bekommt das Projekt prominente Unterstützung aus der Finanzwelt. ARK-Invest-Chefin Cathie Wood ist dem Beirat beigetreten, zudem werden Partner wie Citadel Securities, DTCC, Google Cloud und ICE genannt. Berichten zufolge haben ARK und Citadel sogar direkt in den Token investiert. Wie geht es jetzt weiter? Das sagt der Chart.

Wie entwickelt sich der Kurs?

LayerZero hat in den vergangenen 24 Stunden einen deutlichen Sprung gemacht. Der Kurs stieg von rund 1,80 US-Dollar auf zeitweise 2,47 US-Dollar und liegt aktuell bei etwa 2,27 US-Dollar. Das entspricht einem Tagesplus von über 30 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 700 Millionen US-Dollar bleibt ZRO zwar ein Mid-Cap, sorgt aber spürbar für Aufmerksamkeit. Auffällig ist die Dynamik: Der Kurs hat sich zuletzt Schritt für Schritt nach oben gearbeitet und neue Zwischenhochs erreicht. Das spricht kurzfristig für eine klare Stärke.

Wie stabil ist die Bewegung?

Die Rally ist kraftvoll, wirkt aber inzwischen überhitzt. Nach dem schnellen Anstieg steigt das Risiko von Rücksetzern, vor allem wenn frühe Käufer Gewinne mitnehmen. Gleichzeitig bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Kurs oberhalb des Bereichs um 1,80 US-Dollar notiert.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um bei LayerZero zuzuschlagen, kann dafür Coinbase nutzen. Neukunden erhalten hier 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Kurzfristiger Ausblick

Solange sich ZRO über dem jüngsten Ausbruchsniveau hält, bleibt das Bild positiv. Ein erneuter Anlauf auf das Hoch bei rund 2,47 US-Dollar ist möglich. Gelingt dort ein nachhaltiger Durchbruch, könnte sich die Bewegung weiter ausdehnen.

Fällt der Kurs jedoch deutlich unter 1,80 US-Dollar, würde sich das Momentum spürbar abschwächen. Ein Rücklauf in tiefere Bereiche wäre dann nicht ausgeschlossen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video "Ich verlor 200 Mio $ in Bitcoin – durch nur einen Klick"

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden