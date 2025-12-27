In diesem Artikel erfährst du:
- Warum RWAs 2026 vom Zukunftsversprechen zur realen Finanzinfrastruktur werden
- Weshalb Stablecoins sich vom Trading-Werkzeug zum Onchain-Dollar entwickeln und warum Regulierung, Adoption und Infrastruktur entscheidend für ihr weiteres Wachstum sind
- Wie Privacy sich neu positioniert – weg von klassischen Privacy Coins hin zu programmierbarem Datenschutz für Unternehmen und Institutionen
- Welche regulatorischen Weichenstellungen 2026 relevant werden und warum sie Privacy nicht abschaffen, sondern neu definieren
- Was diese drei Trends gemeinsam für Anleger:innen bedeuten und welche Infrastruktur-Narrative langfristig im Fokus stehen könnten
Tokenisierte Staatsanleihen von BlackRock, Stablecoin-Marktwerte auf Rekordniveau und nebenbei ein Regulierungsbaukasten aus MiCA, DAC8 und neuen Geldwäscherichtlinien: 2026 könnte sich entscheiden, ob Krypto eine Nische bleibt oder Teil der globalen Finanzinfrastruktur wird. Während Bitcoin weiter als digitales Gold fungiert, rücken für institutionelle Akteure drei andere Themen in den Fokus: Real World Assets (RWAs), Stablecoins und Privacy. Aber wie profitiert man als Anleger von den Trends?
