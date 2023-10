Cardano (ADA) gehörte in den letzten Monaten zu den klaren Underperformern unter den Top-100 Kryptowährungen. Im 30-Tage-Vergleich verzeichnete das Layer-1 Ökosystem lediglich einen Kursanstieg von rund zwei Prozent. Nach einem erneuten Kursabpraller in der wichtigen Supportregion knapp oberhalb der 0,24 US-Dollar gelang es der Käuferseite jedoch vorerst, den ADA-Kurs in den letzten sieben Tagen um gut sechs Prozentpunkte gen Norden auf aktuell 0,262 US-Dollar zu hieven. Damit wurde ein Rückfall bis an das Jahrestief bei 0,231 US-Dollar erneut abgewendet. Ein erster Lichtblick ist die Ausbildung höherer Tiefs seit dem 11. September. Zudem könnte die Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts EMA50 (orange) bei 0,260 US-Dollar Cardano weitere Kursimpulse geben. Um die positive Kursentwicklung der letzten sieben Tage zu verfestigen, muss der ADA-Kurs den Widerstandsbereich zwischen 0,270 US-Dollar, dem bisherigen Monatshoch und 0,278 US-Dollar nachhaltig durchstoßen. Erst bei einer Stabilisierung oberhalb dieser Resistzone rücken die folgenden Kursziele auf der Oberseite wieder in den Blick der Anleger.

