Cardano (ADA) schließt sich der positiven Kursbewegung bei Ripple (XRP) an und tendiert wieder in Richtung seines Schlüsselwiderstands.

Cardano kann sich in den letzten Handelstagen gen Norden absetzen. Der ADA-Kurs profitierte von einer zuletzt wieder gestiegenen Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Ripple Inc. im andauernden Prozess gegen die SEC. Im Wochenvergleich gewinnt der Kurs von Cardano rund 5 Prozentpunkte hinzu und handelt damit wieder oberhalb des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (EMA50) (orange). Bemerkenswert ist zudem die Akkumulation durch große Cardano-Holder. Laut dem Krypto-Analyse-Unternehmen Santiment, erhöhten Krypto-Wale die Anzahl ihrer ADA-Token in den letzten 5 Handelsmonaten um mehr als 1 Milliarde Stück. In Anbetracht des Beginns der letzten Entwicklungsphase “Voltaire” scheinen Großinvestoren zunehmend die zukünftige Kursentwicklung des Layer-1 Ökosystem zunehmend bullish zu bewerten. Noch handelt Cardano jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (EMA200) (blau). Die Käuferseite muss nun alles daran setzen, den Bereich um 0,40 US-Dollar dynamisch zurückzuerobern, um das Chartbild weiter aufzuhellen. Ein Rückfall unter die orange Supportzone um 0,34 US-Dollar würde die Hoffnung auf eine bullishe Kursentwicklung in den kommenden Wochen derweil ernsthaft gefährden.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ADA/USDT auf Bittrex

Cardano: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,40 USD, 0,43/0,44 USD, 0,47 USD, 0,50/0,52 USD, 0,55 USD, 0,59 USD

Bestärkt durch die gestiegene Wahrscheinlichkeit, von der Securities and Exchange Commission (SEC) nicht als Wertpapier eingestuft zu werden, stabilisierte sich Cardano im Bereich der 0,34 US-Dollar und konnte sodann auf ein neues Monatshoch ansteigen. Um die positive Tendenz zu bestätigen, muss sich der ADA-Kurs jedoch zunächst oberhalb der grünen Resistzone bei 0,40 US-Dollar stabilisieren. Gelingt die Rückeroberung dieses starken Widerstandsbereichs, dürfte Cardano zurück in Richtung des Februarhochs bei 0,43 US-Dollar zulegen.

Gelingt es der Käuferseite, den roten Widerstandsbereich dynamisch zurückzuerobern, wird die Marktstruktur zunehmend bullish. Das Golden Pocket bei 0,47 USD gerät als Zielbereich in den Blick. Wird das übergeordnete 23 Fibonacci-Retracement bei knapp 0,48 US-Dollar sodann ebenfalls überwunden, dürfte Cardano das Zwischenhoch aus dem September 2022 anvisieren. Die lila Zone zwischen 0,50 USD und 0,52 USD ist als mittelfristiges Anstiegsziel zu werten.

Bricht der Bitcoin-Kurs ebenfalls über die 30.000 US-Dollar in Richtung 32.500 US-Dollar aus, sollte auch Cardano perspektivisch weiter zulegen sollen. Unverändert fungiert das Hoch aus dem August 2022 bei 0,59 USD vorerst als maximales Kursziel.

Cardano: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,37 USD, 0,34/0,33 USD, 0,32 USD, 0,30 USD, 0,26 USD, 0,24 USD, 0,20 USD, 0,17 USD

Gelingt den Bären jedoch ein erneuter Gegenschlag und Cardano rutscht dynamisch zurück unter die 0,37 US-Dollar in Richtung der 0,34 US-Dollar ab, steht der positive Trend erneut auf der Kippe. Ein Tagesschlusskurs unter der orangen Zone dürfte eine erneute Richtungsentscheidung herbeiführen. Der Bereich um 0,32 US-Dollar muss von der Käuferseite zwingend verteidigt werden. Ansonsten droht eine Korrekturausweitung in Richtung des Monatstiefs bei 0,30 US-Dollar.

Bleibt die Gegenwehr der Käuferseite aus und Cardano verliert weiter an Boden, könnte der ADA-Kurs unmittelbar bis 0,26 US-Dollar nachgeben. Hier findet sich das Ausbruchslevel vom 5. Januar dieses Jahres. Sollte auch dieser Support keinen Halt geben, kommt es zu einem Retest des 12-Monatstiefs bei 0,24 US-Dollar. An diesem Kurslevel ist spätestens mit einer bullishen Gegenbewegung zu planen. Die Käuferseite wird alles daran setzen, einen Doppelboden auszubilden.

Das Worst-Case-Szenario wäre eine Aufgabe dieses zentralen Unterstützungsniveaus. Sodann wäre ein Abverkauf bis in die graue Zone zwischen 0,20 US-Dollar und 0,17 US-Dollar nicht mehr auszuschließen.

Der Blick auf die Indikatoren

In den letzten Tagen konnten beide Indikatoren RSI und MACD neue Kaufsignale ausbilden. Auch im Wochenchart konnte der RSI zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 vordringen. Der MACD weist unverändert ein schwaches Kaufsignal auf, jedoch bewegt sich der Momentum-Indikator unverändert unter seiner 0-Linie. Ein neuer Impuls bildet sich hier erst mit einer Rückeroberung aus.

