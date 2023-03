Der Ripple-Kurs (XRP) hat in den letzten 24 Stunden eine beeindruckende Rallye hingelegt. Mit einem Wachstum von stellenweise über 20 Prozent hat der “Bankencoin” die 0,46 US-Dollar-Marke geknackt. Auch im Wochenverlauf sieht es gut aus: Hier konnte der Ripple-Kurs um 23 Prozent zulegen. Zwischenzeitlich konnte XRP sogar die 0,49 US-Dollar-Marke knacken und erreichte damit den höchsten Wert seit November vergangenen Jahres.

Ripple-Kurs (XRP) mit technologischem Rückenwind

Einer der Gründe für das starken Wachstum des Ripple-Kurses (XRP) ist der enorme Anstieg in der Nutzung des XRP Ledger (XRPL). Wie das Unternehmen hinter dem Projekt am 21. März berichtete, steht aktuell eine größere Ausbreitung des Liquidity Hubs im Raum. Damit plant Ripple unter anderem, die Tokenisierung von Assets weiter voranzutreiben. Darunter zähle unter anderem die Tokenisierung von CO₂-Zertifikaten. Abgesehen von diesen technologischen Updates profitiert der Ripple-Kurs (XRP) zudem vom erfolgreichen Rechtsstreit gegen die Securities and Exchange Comission (SEC).

Krypto-Markt-Stimmung positiv

Auch Ethereum-Konkurrent Cardano (ADA) konnte in den letzten 24 Stunden ordentlich zulegen. Mit einem Plus von über 14 Prozent stieg der ADA-Kurs auf knapp 0,37 US-Dollar. In der Wochenrückschau ergibt das ein Plus von über 10 Prozent.

Insgesamt scheinen sowohl XRP als auch ADA von der allgemein positiven Stimmung am Krypto-Markt zu profitieren. Vor allem das Zugpferd Bitcoin konnte die 28.000 US-Dollar in den letzten Stunden erfolgreich hinter sich lassen. Der Bitcoin-Kurs besiegelte damit seine bullishte Woche seit 5 Jahren.

Wenn du wissen willst, welche Ereignisse in dieser Woche am Krypto-Markt wichtig sein werden, schau in unserem aktuellen Martkbericht vorbei.

