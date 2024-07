In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Near Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Near tradet bei 5,6 US-Dollar pro Coin und konnte sich in den letzten Tagen relativ stabil halten. Durch die kleine Downphase bei Bitcoin wurde auch Near etwas in Mitleidenschaft gezogen, fand jedoch Support auf dem 200-Tages-EMA. Dies ist nun auch das wichtigste Level, das Near unbedingt halten muss. Sollte ein Tagesschluss unter dem 200-EMA erfolgen, der sich gerade bei 5,4 US-Dollar befindet, muss mit einem weiteren Abverkauf in die nächste Supportzone (grüner Bereich im Chart) gerechnet werden, was den Kurs auf etwa 4,5 bis 4 US-Dollar drücken könnte. Hier würden sich dann jedoch nochmals gute Einstiegsmöglichkeiten entwickeln.

Wenn der EMA hält und es gelingt, die anderen EMAs zu durchbrechen, ist ein erneuter Lauf auf den Widerstandsbereich (roter Bereich im Chart) zu erwarten, um das Hoch zu testen, das derzeit bei 6,4 US-Dollar liegt. Es ist jedoch zu beachten, dass kurz vorher ein Volumenausschlag beim VRVP (weißer Pfeil im Chart) auftritt, was zu einem kleinen Rücksetzer führen könnte.

NEAR Tageschart (Quelle: TradingView)

Die Indikatoren zeichnen ein ähnliches Bild

Der MACD ist derzeit bearish geswitcht und die Signal- zur Durchschnittslinie hat ein bearishes Cross gebildet. Dies kann sich jedoch schnell wieder ändern, wenn zwei Tage in Folge bullish geschlossen werden.

Seit April ist das Volumen ebenfalls alles andere als gut, da überhaupt kein Interesse in den Markt kommt. Das Volumen bleibt seit etwa drei Monaten konstant. Das Desinteresse spiegelt sich auch im RSI wider, der in der neutralen Zone bei 50 Punkten liegt.

Indikatoren: MACD, Volumen und RSI (Quelle: TradingView)

Near hat Potenzial, wird jedoch keine signifikanten Bewegungen verzeichnen, solange Bitcoin keinen starken Anstieg vorgibt.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.