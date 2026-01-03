App herunterladen
Jetzt wird’s konkret 

Diesen Coins traut BTC-ECHO 2026 den größten Durchbruch zu

Nach einem turbulenten Krypto-Jahr 2025 blicken wir nach vorn und haben uns in der BTC-ECHO Belegschaft umgehört: Welche Coins könnten 2026 richtig durchstarten?

Dominic Döllel
 | Welche Coins können 2026 profitieren?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Altcoins 2026 trotz durchwachsener Performance im Vorjahr als geheime Favoriten der BTC-ECHO Redaktion gelten
  • Welche makroökonomischen und regulatorischen Entwicklungen den nächsten Krypto-Zyklus prägen könnten
  • Warum sich ein Blick auf bisher übersehene Projekte besonders lohnen könnte – bevor der Mainstream einsteigt

Im vergangenen Krypto-Jahr 2025 haben wohl viele Anleger große Bewegungen in ihren Portfolios verzeichnet: Nach einem starken Start trieben vor allem institutionelle Zuflüsse den Markt nach oben, Bitcoin markierte im Oktober ein neues Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar, bevor eine spürbare Korrektur den Kurs zeitweise unter 90.000 US-Dollar drückte. Politisch setzte 2025 zusätzliche Impulse – allen voran durch den klar pro-krypto Kurs der US-Regierung und die fortschreitende Einbettung digitaler Assets ins klassische Finanzsystem.

Welche Coins könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen und im nächsten Kapitel dieses Zyklus ganz vorne mitmischen? Genau dieser Frage sind wir in der BTC-ECHO Redaktion nachgegangen. Dafür haben wir uns nicht außerhalb umgehört, sondern intern die Köpfe zusammengesteckt. Im Folgenden die Antworten von Chefredakteur Sven Wagenknecht, Marktexperte Stefan Lübeck und weiteren BTC-ECHO Mitarbeitern.

